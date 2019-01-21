Muğla'da sağanak

Muğla'da dün akşam saatlerinden bu yana devam eden sağanak nedeniyle bazı tarım arazilerini su bastı, toprak kayması ve göçük oluştu.

Bodrum'da iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak nedeniyle, günlük yaşam olumsuz etkileniyor.

Yakaköy Mahallesi ile Turgutreis Caddesi'nde sabah saatlerinde göçük meydana geldi.

Yakaköy'deki olayda, istinat duvarının altında kalan 3 araç kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralan bulunmadığı belirtildi.

Turgutreis Caddesi Kelerlik Mescit Sokak'taki eski Bodrum evinde öğle saatlerinde çökme oluştu. Çökme nedeniyle park halindeki bir otomobil büyük hasar gördü. Olayın ardından polis ve Muğla Arama ve Kurtarma Derneği ekipleri bölgeye sevk edildi. Tamamı yıkılma tehlikesi bulunan binanın çevresinde güvenlik önlemi alınarak, vatandaşlar uyarıldı.

Otomobil sahibi Varol Öztok, aracının park halinde olduğunu ifade ederek, "Ev aracımın üzerine yıkılmış. O sırada araçta değildim, park halindeydi. Ev yağıştan dolayı yıkılmış." diye konuştu.

- Marmaris

Marmaris'te etkili olan sağanak nedeniyle yamaçlardaki kaya parçaları, Marmaris-Menteşe, Marmaris-Datça kara yoluna düştü. Karayolları ekiplerinin temizlediği yolda ulaşım zaman zaman aksadı.