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Muğla'da sahil güvenlik ekiplerinden "tıbbi tahliye"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 23:24 | Son Güncelleme

Datça İlçesi'nde yürüyüş sırasında ayağından rahatsızlanan Ukraynalı turist, sahil güvenlik botuyla Datça Limanı'na getirildi

Muğla'nın Datça İlçesi'nde yürüyüş sırasında rahatsızlanan Ukraynalı turist, Sahil Güvenlik botuyla Datça Limanı'na ulaştırıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerini arayan bir otel yetkilisi, Ukraynalı turist Hanna Koserıeva'nın doğa yürüyüşü sırasında ayağından rahatsızlanarak yürüyemediğini ve karayolu ile ulaşım sağlanamadığını bildirerek, tıbbi tahliye talebinde bulundu.

İhbarın ardından sahil güvenlik botu, turistin bulunduğu Domuzçukuru Koyu'na ulaştı.

Botla Datça Limanı'na getirilen Ukraynalı turist Hanna Koserıeva, Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turistin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Datça Muğla tıbbı tahliye Ukraynalı turist

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