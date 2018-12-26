Muğla'da sosyal medyadan terör propagandası iddiası

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, sosyal medyada terör propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üniversite öğrencisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK/YPG propagandası yaptığı öne sürülen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yatağan Meslek Yüksekokulu öğrencisi B.S'yi Madenler Mahallesi'nde yakaladı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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