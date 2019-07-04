HABER

Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 20:26 | Son Güncelleme

Yatağan ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 34 obje ele geçirildi

Muğla'nın Yatağan ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 34 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yatağan ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bozüyük Mahallesi'nde H.B'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada, dedektör, 2 tarihi eser kataloğu, 2 tüfek, mızrak ucu, 2 seramik vazo, Roma dönemine ait hançer ve taş obje, Helenistik döneme ait mermer havan, Osmanlı dönemine ait el yapımı 6 cam eşya, 2 toprak sürahi, 2 el oyması ahşap çanağın aralarında bulunduğu tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 34 obje bulundu.

Şüpheli H.B. gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler, Muğla Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

PARTNERHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleştiHeyecanla bekleniyordu! Yeni modelin tanıtım tarihi kesinleşti
Mersin’de olası afet tatbikatıMersin’de olası afet tatbikatı
Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla obje tarihi eser Yatağan

En Çok Okunan Haberler

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

İkinci el otomobil alacaklar dikkat!

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

İBB Başkanı İmamoğlu yeni icraatını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dün oğlunu arayıp "Anneni öldürdüm gel" demişti! Mahkemede söyledikleri herkesi şaşırttı

Dün oğlunu arayıp "Anneni öldürdüm gel" demişti! Mahkemede söyledikleri herkesi şaşırttı

Çiftlik Bank davasında flaş gelişme

Çiftlik Bank davasında flaş gelişme

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

Son dakika: Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı

MEB duyurdu! Sonuçlar açıklandı

FSM'deki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili 116 kişi hakkında işlem yapıldı

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.