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Muğla'da trafik kazası: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 23:06 | Son Güncelleme

Minibüsle çarpışan motosikletteki çift ile kızları hayatını kaybetti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 RJ 205 plakalı minibüs ile Ali Kök'ün kullandığı motosiklet, Güzelyurt-Yeşilyurt-Sarıgerme kavşağından Sarıgerme istikametine döndükleri sırada çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Kök olay yerinde, motosiklette bulunan eşi Yeliz Kök ile kızı Işıl Kök ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Motosiklet Muğla Ortaca polis trafik kazası

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