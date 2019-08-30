Muğla'da trafik kazası: 3 ölü

Muğla'nın Ortaca ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 RJ 205 plakalı minibüs ile Ali Kök'ün kullandığı motosiklet, Güzelyurt-Yeşilyurt-Sarıgerme kavşağından Sarıgerme istikametine döndükleri sırada çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Kök olay yerinde, motosiklette bulunan eşi Yeliz Kök ile kızı Işıl Kök ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

