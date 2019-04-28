Muğla'daki Çocuk ve Dans Kongresi sona erdi

Kongrenin Türkiye'de ilk kez gerçekleştirildiğini ifade eden Gül, "İlk kez düzenlediğimiz kongreye katılım çok iyiydi. 450 çocuk 800 anne ve baba katılım gösterdi. Eğitim ve seminerlerle dolu bir kongre geçirdik. Çocuklar anne babaları ile gün sonunda akşam çok güzel performanslar sergilediler. Çocuklar da veliler de dans öğrenmeye çalıştılar. İlk defa yapıldı ama inanılmaz biz konsept çıktı ortaya. Herkes çok mutlu, yüzleri gülüyor. Beraber bir şeyi paylaşmak herkese çok keyif verdi. Kongremizde her şey çok güzel geçti." dedi.

Kongrenin organizatörü Yusuf Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklara ve aynı zamanda velilere, uluslararası eğitmenlerin dans eğitimi verdiğini, kongrenin ilk kez yapılmasına rağmen çok iyi geçtiğini söyledi.

Kongrede, veli ve çocuklara eğitim semineri yapıldı. Çocuklarla birlikte velilerin de dans eğitimlerine katıldığı kongreye 5 ila 18 yaşlarında 450 çocuk katıldı. Kongrede üç gün boyunca dans ve eğlence aktiviteleri de yer aldı.

- Cumhuriyet Kupası Serbest Stil Dans Yarışması

Gül, Çocuk Dans Kongresi Cumhuriyet Kupası Dans Yarışması'nın da geleneksel hale gelmesi için çalışacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kongrenin son gününde Cumhuriyet Kupası Serbest Stil Dans Yarışması düzenledik. Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) onaylı, hip hop, contemporary, show dans branşlarında yapılan yarışmada minikler 1, minikler 2, yıldızlar, gençler yaş kategorilerinde çocuklar yarıştı. Çok değerli uluslararası eğitmenler, ulusal hakemler karşısında performanslarını sergilediler. Çok heyecanlı ve keyifli bir yarışma oldu. Çocuklara hedef koymak, onların daha çok çalışmasına ve performans göstermelerine sebep oluyor. Cumhuriyet Kupası bunun için çok iyi örnek oldu. Kendi performanslarını her biri sergilediğinde kendi yüzündeki gülümseme bize çok keyifli anlar yaşattı."

- "Hayatımızda yaşayabileceğimiz harika günlerdi"

İstanbul'dan kongreye katılan Okşan Atiz, "Hayatım boyunca yabancı müzik dinlemiyordum. Kızımla birlikte hip hop çalıyoruz, söylüyoruz, oynuyoruz. Çok keyifli bir üç gün geçirdik. Hayatımızda yaşayabileceğimiz harika günlerdi. Kongrede emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bize ayrıca mükemmel bir tatil yaşattılar." değerlendirmesinde bulundu.