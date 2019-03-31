Muğla'nın Datça ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Abdullah Gürsel Uçar kazandı

Muğla'nın Datça ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Abdullah Gürsel Uçar kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdullah Gürsel Uçar 7 bin 185, MHP adayı Feyzullah Gülada 5 bin 310, İYİ Parti adayı Levent Aslan 375 oy aldı.

- Uçar'ın öz geçmişi-

Gürsel Uçar 1969 Datça doğumlu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Datça'da tamamladı. 1993 yılında Datça'da CHP kurucu üyesi olup yönetim kurulunda çalıştı. 1999 yılındaki yerel seçimde Belediye Meclis üyeliği yaptı. Meclis üyeliği döneminde CHP İlçe Başkanlığı yaptı. 2004 yerel seçiminde İl Genel Meclis üyesi seçilerek iki dönem 2014 yılına kadar bu görevde bulundu.

2014 yerel seçiminde tekrar Belediye Meclisine seçilerek bir yıl Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Başkanın istifası sonrasında meclisin oy birliği ile başkan seçildi. 2019 yerel seçimleri için tekrar aday gösterildi.

