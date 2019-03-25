HABER

"Muhalefet iş üretmiyor sadece konuşuyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2019 12:46 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "Muhalefet olmayınca ne yapacaksınız? Bizde muhalefet dediğiniz şey iş üretmiyor ki sadece konuşuyor" - "Adına İYİ Parti diyorlar. PKK ile iş tutanlarla FETÖ ile olanlarla birlikte olmanın nesi iyi Allah aşkına?"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Muhalefet olmayınca ne yapacaksınız. Bizde muhalefet dediğiniz şey iş üretmiyor ki, sadece konuşuyor." dedi.

Oktay, Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Buluşması'nda yaptığı konuşmada, büyük ve güçlü Türkiye fotoğrafında en önde kadınların bulunduğunu söyledi.

Ekonomisi, demokrasisi ve sosyal hayatıyla gelişen Türkiye'ye bu süreçte en fazla katkıyı kadınların verdiğini vurgulayan Oktay, "Hükümet olarak kadınların her anlamda sosyal hayata katılımları ve istihdamın önündeki engelleri kaldırdık. Aynı zamanda toplumumuzun geleceği için kadınlarımız ailenin yapı taşıdır ve her birisi toplumun sağlam kaleleridir. Toplumumuzun huzuru ve geleceğimizin teminatı için aile birliğini güçlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Oktay, AK Parti'nin kendi koyduğu hedeflerle yarıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Muhalefet olmayınca ne yapacaksınız? Bizde muhalefet dediğiniz şey iş üretmiyor ki sadece konuşuyor. Çekerek'te de bunu görüyorsunuz. Muhalefet dediğiniz şey sadece konuşsa o da güzel. PKK ile iş tutan, FETÖ ile iş tutanlarla birlikte. Türkiye'de kadrolarından PKK militanlarını, FETÖ'ye müzahir olanları aday gösterenlerin savunuculuğunu yapmaya çalışanlar, muhalefet yapıyor. Dolayısıyla adına İYİ Parti diyorlar. PKK ile iş tutanlarla FETÖ ile olanlarla birlikte olmanın nesi iyi Allah aşkına? Yozgat, tüm ilçeleriyle şunu iyi bilir; Söz konusu vatan olduğunda bu analarımız gözünü kırpmadan, şehit verecek çocuklarını yetiştirirler. Ellerini kınalayıp askere gönderirler. Peki hangi yüzle bu ilde, bu ilçede bunlarla iş birliği yapacaksınız sonra da analarımızın, bacılarımızın gözüne baka baka oy isteyeceksiniz? Yüz ister."

Oktay, kadınlardan AK Parti Çekerek Belediye Başkan adayı Eyyüp Çakır için oy istedi.

Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı! Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Türkiye’yi 17 yılda 3,5 kat büyüttük”Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: “Türkiye’yi 17 yılda 3,5 kat büyüttük”
Bakan Varank: Milletimiz bu operasyonlara da pabuç bırakmazBakan Varank: Milletimiz bu operasyonlara da pabuç bırakmaz
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı çekerek fuat oktay Yozgat

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Tarihi okul kül oldu

Tarihi okul kül oldu

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Diğer Haberler
Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.