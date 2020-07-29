'Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı' ile ilgili dikkat çeken anket sonucu

Erken seçim iddiaları Ankara kulislerinde iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. Hükümet kesin bir dille seçim iddialarını yalanlasa da anket şirketleri çalışmalarını hızlandırdı.

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken bir yandan da olası bir seçimde 'Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusu gündeme geldi.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında dikkat çeken bir anket sonucuna yer verdi.

Zeyrek, AREA'nın yaptığı ankette 'Muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı' sorusuna Mansur Yavaş diyenlerin sayısının Ekrem İmamoğlu'nu geçtiğini, listenin üçüncü sırasında Meral Akşener'in yer aldığını aktardı.

