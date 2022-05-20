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Muhammet Burhan olayında çarpıcı ifadeler! Müge Anlı Muhammet Burhan infazında Savcıya seslendi!

20.05.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müge Anlı yaklaşık üç haftadır Amasya'da öldürülen Muhammet Burhan cinayeti ile ilgileniyor. Burhan'ın karısının sevgilisi Selami'nin verdiği çarpıcı ifadeler kafa karıştırmaya devam ediyor. Muhammet Burhan'ın eşi Fatma Burhan önce sevgilisi Selami'nin adını vermemiş ancak daha sonra sevgilisinin de sorgulanmasını istemişti. Bunun üzerine oklar Selami'ye döndü. İşte Muhammet Burhan cinayetinde yaşanan son gelişmeler!

Muhammet Burhan olayında çarpıcı ifadeler! Müge Anlı Muhammet Burhan infazında Savcıya seslendi!

Muhammet Burhan cinayeti Müge Anlı'da işlenmeye devam ediliyor. Amasya Aksalur köyünde 16 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen 27 yaşındaki iki çocuk babası Muhammet Burhan cinayeti çözülmeye çalışılıyor. Öldürülen Muhammet Burhan'ın karısının sevgilisi olayda ismi geçen tek kişi konumunda. Fatma Burhan'ın sevgilisi Selami, jandarmaya verdiği çelişkili ifadelerle şüphe oklarını kendisine çekiyor. İşte Muhammet Burhan cinayetine dair merak edilen son gelişmeler...

MUHAMMET BURHAN CİNAYETİ ÇÖZÜLDÜ MÜ?

Amasya Aksalur köyünde 16 Ağustos 2021 tarihinde öldürülen 27 yaşındaki iki çocuk babası Muhammet Burhan cinayetinde düğüm çözülüyor. Cinayeti ele alan Müge Anlı, öldürülen Muhammet Burhan'ın eşi ile itiraf konuşması yaptı. Canlı yayında gözyaşları içinde Müge Anlı ile baş başa konuşmak isteyen Fatma Burhan, "Tutuklansın istiyorum" diyerek yasak aşkı Selami Şen'i işaret etti!

Muhammet Burhan olayında çarpıcı ifadeler! Müge Anlı Muhammet Burhan infazında Savcıya seslendi!

ÇELİŞKİLİ İFADELER DİKKAT ÇEKİYOR!

Fatma Burhan ile bir dönem ilişki yaşayan Selami Şen'in Muhammet Burhan'ı öldürdüğünden şüpheleniliyor. Şen'in jandarmaya olay günü ile ilgili çelişkili ifadeler verdiği ortaya çıktı. Tanıklar Selami Şen'in olay gününden yarım saat önce cinayetin işlendiği yerde olduğunu söyledi. Olay günü cinayetin işlendiği yerden geçtin mi? sorusuna Selami Şen, daha önce geçtiğini ama ifadeye yazılmadığını dile getirdi.

Müge Anlı tüm bu ifadeler doğrultusunda jandarma komutanlığına ve savcıya seslendi. Anlı, "Sayın savcım durum bu. İsterseniz ben 3 hafta daha konuşayım" dedi. Olayla ilgili yeni gelişmeler takip ediliyor.

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Müge Anlı Müge Anlı ile Tatlı Sert
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