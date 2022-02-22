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Muhammet Yasir'i kalbinden bıçaklayıp öldürdü! Platonik aşk besliyormuş: Kıskançlık krizine girdim

22.02.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da Muhammet Yasir Yücel'in önünü kesip kalbinden bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki A.S.Y. tutuklandı. A.S.Y., ifadesinde, E.Y. ile sevgili olduklarını öne sürüp, “Bir süre sevgili olduktan sonra ayrıldık. Olay günü de başka biriyle görünce kıskançlık krizine girdim” dediği ortaya çıktı.

Muhammet Yasir'i kalbinden bıçaklayıp öldürdü! Platonik aşk besliyormuş: Kıskançlık krizine girdim

Olay, 18 Şubat günü saat 16.30 sıralarında, Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Eğitim gördüğü imam hatip lisesinden çıkan Muhammet Yasir Yücel, kız arkadaşı E.Y. ve arkadaşı E.T. (16) ile birlikte yürürken A.S.Y., önlerini kesti. E.Y.’ye platonik aşk beslediği öne sürülen A.S.Y. ile Yücel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.S.Y., cebinden çıkardığı bıçakla Yücel’i göğsünden, E.T.’yi de bacağından yaraladı. Muhammet Yasir Yücel ile E.T. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekiler, olaya müdahale edip, A.S.Y.’yi yakaladı. A.S.Y., ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerine teslim edilirken, Muhammet Yasir Yücel ile E.T. hastaneye kaldırıldı. Seyhan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Yücel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİM

Emniyete götürülen A.S.Y.’nin ise ifadesinde, E.Y. ile sevgili olduklarını öne sürüp, “Bir süre sevgili olduktan sonra ayrıldık. Olay günü de başka biriyle görünce kıskançlık krizine girdim” dediği ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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(DHA)

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