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Muharrem ayı başladı mı? Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Muharrem orucu ne zaman tutulacak? Aşure günü ne zaman 2022?

12.05.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muharrem ayına dair sorular sorulmaya başlandı. Vatandaşlar Muharrem ayının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Milyonlarca Müslümanın ibadetini gerçekleştireceği Muharrem ayının tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 dini günler takvimi ile belli oldu. İşte 2022 Muharrem ayına dair detaylar!

Muharrem ayı başladı mı? Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Muharrem orucu ne zaman tutulacak? Aşure günü ne zaman 2022?

Muharrem ayı Müslümanların gündeminde yer alıyor. Bir gelenek olan ve bereketi simgeleyen aşure, Muharrem ayının 10. gününde hazırlanarak dağıtılır.
Aynı zamanda Muharrem ayı ne zaman ve Muharrem orucu ne zaman tutulacak soruları soruluyor. Aşure Günü ya da Aşura Günü, hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günüdür. İslam inancında bu günde birçok önemli olay meydana geldiğine inanılır ve bu güne kıymet verilir. İşte Diyanet takvimine göre Muharrem ayı...

2022 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2022'de Aşure Günü, 8 Ağustos 2022 tarihine denk geliyor.

Muharrem ayı başladı mı? Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Muharrem orucu ne zaman tutulacak? Aşure günü ne zaman 2022?

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu günlerin uygun olmasıyla ilgili şu bilgileri paylaşmıştır;

Peygamberimiz Muharrem ayının 9–10. veya 10–11. günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Ancak Muharrem ayının sadece 10. gününü oruçlu geçirmek mekruhtur.

Yalnızca Aşure günü oruç tutulması Yahudilere benzeme endişesi ile mekruh görülmüş, Muharrem ayının 10. günü ile birlikte 9. veya 11. günününü de oruçlu geçirmek tavsiye edilmiştir. Peygamberimiz (s.a.s.) Muharrem ayının sadece 10. günü oruç tutmamıştır (Tirmizî, “Savm”, 50) ve “Muharremin 9. ve 10. günü oruç tutunuz. Yahudilere muhalefet ediniz” buyurmuştur.

Hz. Muhammed (S.A.V) Muharrem ayı orucuyla ilgili şöyle buyurmuştur; “Ramazan orucundan sonra en faziletli oruç, Allah’ın değer verdiği ay olan Muharrem ayında tutulan aşure orucudur…” (Müslim, “Sıyâm”, 202) “Aşure günü orucunun, bir önceki yılın günahlarına keffaret olmasını Allah’tan umarım.” (Tirmizî, “Savm”, 48)

Hazreti Aişe (r.ah) İslâm öncesinde, Mekke halkının oruç tutmakta olduğu aşure gününde peygamberimizin de oruç tuttuğunu bildirmekte... Allah Rasulü Medine’ye hicret ettikten sonra da bu orucu tutmuş ve müminlere de onuncu günü ile birlikte, bir gün öncesi veya sonrası ile oruçlu olmalarını tavsiye etmiş... (Ahmed b. Hanbel, VI, 244)

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Oruç
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