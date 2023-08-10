Muharrem ayı bitti mi, ne zaman bitecek? 2023 Muharrem ayı ne zaman sona eriyor, hangi tarihte?

Muharrem ayı bitiş tarihi merak ediliyor. Kuran-ı Kerim'de muharrem kelimesi ay olarak geçmemektedir. Saldırıya uğrama durumu dışında savaşın haram olduğu aylardan söz edilmiş ve bu aylara saygı gösterilmesi emredilmiştir. Müslüman vatandaşların heyecanla beklediği bu ayda ibadetler gerçekleşir, dualar edilir ve aşure dağıtılır. Peki, 2023 Muharrem ayı ne zaman bitiyor? Muharrem ayının anlam ve önemi nedir?

MUHARREM AYI NE ZAMAN BİTECEK?

Muharrem ayı 2023 yılında 19 Temmuz Çarşamba günü başladı. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür. Bu yıl muharrem ayı 16 Ağustos Çarşamba günü sona erecek.

2023 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü 28 Temmuz 2023 Cuma gününe denk geliyor. Bu yıl aşure günü idark edildi. Bir dahaki aşure günü 2024 yılında gerçekleşecek.

MUHARREM AYI ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Muharrem, Kurban Bayramı ve hac ibadetinin kendisinde gerçekleştiği Zilhicce’den sonra gelen kutlu bir aydır. Allah Tealâ tarafından hürmete layık aylardan biri olarak belirtilen Muharrem ayını Peygamberimiz de (s.a.s.), “Allah’ın ayı” olarak nitelendirmiş ve Ramazan orucundan sonra en faziletli orucun bu ayda tutulan oruç olduğunu ifade etmiştir. (Müslim, Sıyâm, 202)

Muharrem, hicri yılın da ilk ayıdır. İslam tarihi açısından bir milat ve insanlık açısından büyük manalar ihtiva eden hicret bu ayda gerçekleşmiştir.

Muharrem ayının onuncu günü de tarihimizde ve hafızalarımızda derin bir hüzün ile yer eden Âşûrâ günüdür. Bu elim günde, Sevgili Peygamberimizin torunu ve Hz. Ali ile Hz. Fatıma’nın gözünün nuru olan Hz. Hüseyin Efendimiz, yanında bulunan yetmişten fazla Müslüman ile birlikte Kerbelâ’da şehit edilmiştir. Kerbelâ, Allah ve Resûlü’ne iman edip, Ehl-i Beyt sevgisini gönüllerine nakşedenlerin ortak acısı, yürek sancısıdır. Bu menfur hadiseyi gerçekleştirenler, istisnasız bütün Müslümanların vicdanlarında mahkûm olmuşlardır.

MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

Mübarek günlerde namaz kılınmalı. İlk önce kaza namazları kılınabilir. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, zikir ve salavatla meşgul olmak önemlidir. Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda ve ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruç olarak buyurulmuştur. Ayın 10. gününde aşure yapılarak dağıtılabilir.



