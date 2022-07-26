Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2022 Aşure günü ve muharrem ayı tarihi

Mübarek aylar arasında yer alan muharrem ayı için kısa bir zaman kala binlerce Müslüman vatandaş tarih araştırmalarına başladı. 2022 muharrem ayı ve aşure günü tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 yılı dini takvimiyle birlikte belli oldu. Peki, muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte 2022 Aşure günü ve muharrem ayı tarihi.
Aşure günü bu yıl Muharrem ayının 10. Günü olan 8 Ağustos tarihinde idrak edilecek.
Hicri takvime göre bu yıl Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başlayıp
27 Ağustos Cumartesi günü son bulacak.
Mübarek günlerde namaz kılınmalı. İlk önce kaza namazları kılınabilir. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, zikir ve salavatla meşgul olmak önemlidir. Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda ve ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruç olarak buyurulmuştur.
Ayın 10. gününde aşure yapılarak dağıtılabilir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum