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Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2022 Aşure günü ve muharrem ayı tarihi

26.07.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen muharrem ayı tarihi, ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen binlerce Müslüman tarafından sorgulanmaya başladı. Hicri takvimin başlangıcı olan muharrem ayıyla birlikte vatandaşlar oruç ibadetlerini de yerine getirebilecek. Peki, muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte 2022 Aşure günü ve muharrem ayı tarihi.

Muharrem ayı ne zaman başlıyor? 2022 Aşure günü ve muharrem ayı tarihi

Mübarek aylar arasında yer alan muharrem ayı için kısa bir zaman kala binlerce Müslüman vatandaş tarih araştırmalarına başladı. 2022 muharrem ayı ve aşure günü tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 yılı dini takvimiyle birlikte belli oldu. Peki, muharrem ayı ne zaman başlıyor? İşte 2022 Aşure günü ve muharrem ayı tarihi.

2022 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure günü bu yıl Muharrem ayının 10. Günü olan 8 Ağustos tarihinde idrak edilecek.

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Hicri takvime göre bu yıl Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başlayıp
27 Ağustos Cumartesi günü son bulacak.

MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

Mübarek günlerde namaz kılınmalı. İlk önce kaza namazları kılınabilir. Ayrıca Kur’an okumak ve anlamak, zikir ve salavatla meşgul olmak önemlidir. Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda ve ortasında yani 13, 14, 15. günlerinde ya da 9, 10 veya 10, 11. günlerinde oruç tutulabilir. Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruç olarak buyurulmuştur.
Ayın 10. gününde aşure yapılarak dağıtılabilir.

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