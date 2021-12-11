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  4. Muharrem İnce asgari ücret için rakam verdi: Doğrusu budur, gerisi kandırmacadır

Muharrem İnce asgari ücret için rakam verdi: Doğrusu budur, gerisi kandırmacadır

11.12.2021 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, asgari ücret konusunda açıklamada bulundu. İnce, “Memlekette acil olarak yapılması gerekenler var. Bir asgari ücret tartışması yapıyorlar; senaryo, tiyatro. Asgari ücret, Türkiye'de 5 bin lira olmalı. Doğrusu budur, gerisi kandırmacadır” dedi.

Muharrem İnce asgari ücret için rakam verdi: Doğrusu budur, gerisi kandırmacadır

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, partisinin Tekirdağ’daki Çorlu İlçe Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirmek üzere kente geldi. İl Başkanı Bora Küçükçetin ve partililer tarafından karşılanan İnce, Gaziler Parkı’nda partililere seslendi. İnce, 6 ayda 58 ilde örgütlenmeyi bitirdiklerini belirterek, “Partimiz, 5-6 ay gibi kısa sürede örgütlendi. Önümüzde daha zaman var. Allah'ın izni, milletin isteğiyle Memleket Partisi, 1'inci parti olacak. Ülkede özgür medya olmazsa bağımsız yargı olmazsa kuralların işlediği bir piyasa ekonomisi olmazsa liyakat olmazsa şeffaf kamu yönetimi olmazsa marka üretemezsen sen huzura kavuşamazsın. Biz Memleket Partisi olarak öncelikli sektörleri belirleyeceğiz. Tarım ve tarıma dayalı sektörleri destekleyeceğiz, demokrasimizi 5 yıldızlı yapmadan turizmimizi 5 yıldızlı yapamayız. Tekstile, turizme, savunma sanayisine öncelik vereceğiz" dedi.

Gündemdeki asgari ücret konusuna da değinen İnce, “Memlekette acil olarak yapılması gerekenler var. Bir asgari ücret tartışması yapıyorlar; senaryo, tiyatro. Asgari ücret Türkiye'de 5 bin lira olmalı. Doğrusu budur, gerisi kandırmacadır. Temel ihtiyaç malzemelerinde KDV sıfırlanmalıdır. Özellikle öğrenciler için özel iletişim vergisi kaldırılmalıdır. Elektrik faturalarındaki sayaç okuma bedeli sıfırlanmalıdır, tarımdaki vergiler sıfırlanmalıdır, en düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olmalıdır" diye konuştu.

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'BEN GÖREVİMİ YAPTIM, ONLAR İFTİRA ATTI'

Konuşmasının bir bölümünde, eski partisi CHP’yi de eleştiren ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine ‘Neredesin?’ diye iftiralar atıldığını söyleyen İnce, “Bunu 3,5 senedir yapmıyorum. 'Ya sabır ya sabır' diyorum ama 3,5 sene sonra gittiğim yerlerde bunu anlatacağım. Hele mitingler bir başlasın. Bak ne vicdansız insanlar varmış bu ülkede. Bakın ne iftiralar atmışlar size şimdi belgeleri ile göstereceğim. 4 Mayıs 2018, kendin aday olamıyorsun başka birini aday yapıyorsun. Kim bu kişi? Aza adayı değil cumhurbaşkanı adayı. Çağırış şekline bak. Şimdi eski partimin yönetimiyle bir anlaşma yaptık. Onlar bilboard’lara, televizyonlara reklam verecekler, sandıkları koruyacaklar. Onlar sandıkları korurken ben de gezeceğim, miting yapacağım. 107 miting yaptım. Ben görevimi yaptım. Onlar, iftira attılar” dedi.

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'ARKAMDAN HANÇERLEMİŞLER'

Seçim günü CHP’nin sisteminin çöktüğünü belirten İnce, “YSK’nın sisteminden takip ediyorum çünkü CHP’nin sistemi çökmüş. Yani beni satmışlar, satmışlar. CHP’nin adil seçimi. Bunlar beni kanser etti. Sustum hep. 'Seçim 2'nci tura kalmış' diyorlar neye dayanarak? İş olsun, diye. Saat olmuş 23.24, elimde hiçbir şey yok, ne yapacağım? 'Yüksek Seçim Kurulu’nun geçici sonuçlarına göre açıklamaya yapacağım' diye tweet atmışım. Mecburum bunu yapmaya, elimde veri yok. Gece görevimin başındayım, yarın saat 12.00’de basın toplantısı yapacağım, diye. Bana '1 haftadır ortada yok' diyen sahtekarlar var ya her şey ortada. O gece 3 kişi var yanımda. Burada yanımda olan arkadaşlar var. Pazartesi sabahı açıklama yaptım. Şimdi bunlar beni sattı mı, satmadı mı; merak ediyorum. Bana diyorlar ki 'Her sandığa gözlemci koyduk'. İyi ne yapalım? Ben miting yapıyorum, benim işim miting yapmak, sandık değil ki. Seçimden sonra Yüksek Seçim Kurulu’na yazı yazdım, 12 bin 825 sandığa gözlemci koymamışlar yani 4 milyon oyu sokağa atmışlar, arkamdan hançerlemişler beni" diye konuştu.

DHA

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