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Muharrem İnce Bin Günde Memleket Hareketi'ni Sivas'ta başlattı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.09.2020 10:43 | Son Güncelleme

'Bin Günde Memleket Hareketi'ni başlatmak için bugün Sivas'a gelen Muharrem İnce, burada yaptığı konuşmada "Biz kutuplaşma yerine kucaklaşmayı önereniz. Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce Bin Günde Memleket Hareketi'ni Sivas'ta başlattı

CHP'li Muharrem İnce'nin 'Memleket Hareketi' bugün Sivas'ta başlıyor. Sabahın erken saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkan Muharrem İnce, Sivas'a geldi.

Burada vatandaşlarla buluşan İnce, yaptığı konuşmada " Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir. Biz demokrasi ve özgürlük neferleriyiz. Gelecekten kaygı duyanları Memleket Hareketi'ne davet ediyorum. Atatürk'ü kabul etmeyenleri hakeretimizde istemiyoruz" dedi.

İnce'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı var. İktidar gitmekten korkuyor, muhalefet de "vatandaş ne der" deyip ondan korkuyor. Böyle bir ortamda Sivas'tan yola çıkıyoruz. Dokunsan yıkılacak bir iktidar var ama muhalefet korkuyor.

Biz kutuplaşma yerine kucaklaşmayı önereniz. Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir. Bizim derdimiz gençlerin beyin göçünü engellemektir. Bir her türlü ayrımcılığa karşı dik duranlarız. Biz demokrasi ve özgürlük neferleriyiz. Cumhuriyet'in değerleriyle oynanamaz. Prangaları kırıp maviliklere yelken açacağız.

Türkiye'yi dijital üretim merkezi yapacağız. Tersine beyin göçünü başlatacağız. Milletimizle gönül köprüsünü kuracağız.

sas

Gelecekten kaygı duyanları Memleket Hareketi'ne davet ediyorum. Atatürk'ü kabul etmeyenleri hakeretimizde istemiyoruz.

'SADECE OTOBÜS KİRALADIK, FİNANSÖRÜMÜZ YOK'

92 parti var kimse finansörlerini sormuyor ama bize soruyorlar. Bir tane kiraladığımız bu otobüs var, 10 yaşında. Sadece otobüs kiraladık, finansörümüz yok. Bize milyon dolarlar lazım değil, bize yürek lazım, cesaret lazım.

Memleket Hareketi, Türkiye'nin bereketi olacak. Ayrışarak değil, kucaklaşarak yola çıkıyoruz. Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük.

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