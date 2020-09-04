Muharrem İnce Bin Günde Memleket Hareketi'ni Sivas'ta başlattı

CHP'li Muharrem İnce'nin 'Memleket Hareketi' bugün Sivas'ta başlıyor. Sabahın erken saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan yola çıkan Muharrem İnce, Sivas'a geldi.

Burada vatandaşlarla buluşan İnce, yaptığı konuşmada " Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir. Biz demokrasi ve özgürlük neferleriyiz. Gelecekten kaygı duyanları Memleket Hareketi'ne davet ediyorum. Atatürk'ü kabul etmeyenleri hakeretimizde istemiyoruz" dedi.

İnce'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı var. İktidar gitmekten korkuyor, muhalefet de "vatandaş ne der" deyip ondan korkuyor. Böyle bir ortamda Sivas'tan yola çıkıyoruz. Dokunsan yıkılacak bir iktidar var ama muhalefet korkuyor.

Biz kutuplaşma yerine kucaklaşmayı önereniz. Muhalefet hareketi değiliz, derdimiz gelecektir. Bizim derdimiz gençlerin beyin göçünü engellemektir. Bir her türlü ayrımcılığa karşı dik duranlarız. Biz demokrasi ve özgürlük neferleriyiz. Cumhuriyet'in değerleriyle oynanamaz. Prangaları kırıp maviliklere yelken açacağız.