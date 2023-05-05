Muharrem İnce'den 14 Mayıs seçimleriyle ilgili açıklamalar: Parlamento ile ilgili bir tehlike görüyorum

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, NTV canlı yayınında Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtladı. İnce, Arpat'ın "Siz 2. tura kalmazsanız kimi desteklersiniz?" sorusuna "Benim ne yapacağımı herkes tahmin eder, beni destekleyenler genç arkadaşlar ne yapacaklarını bilir. Erdoğan gitmeli. Artık gerçekliği, ortak aklı yitirmiş, danışmanlarına inanmıyor" dedi.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Pek çok bakanlıkta, camide Erdoğan'ın resmi asılı. Biz yoğun emekle çalışıyoruz, bizde böyle imkanlar yok. 21 yıllık iktidarın normalde baraja takılıyor olması lazım. Hala anketlerde 1. sırada çıkıyorsa ortada bir sorun, başarısızlık var demektir. 6'lı masa böyle olmamalıydı, 3'lü olmalıydı. CHP, İYİ Parti ve Memleket Partisi olmalıydı."



"Onları atın beni alın demiyorum. Benim cumhurbaşkanı yardımcılığı, bakanlık taleplerim yok. İki gerekçem var, bir güvenmiyorum onlara. Çünkü iş yapamazsınız onlarla. Erdoğan'ın 17-18 sene bakanlığını, başbakanlığını yapmışlar. Ben güvenmiyorum bu yerleştirdikleri milletvekillerine de güvenmiyorum. Müneccim değilim ama göreceksiniz, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları diyecekler ki 'Muharrem İnce'den özür diliyoruz'. Olmaması için bir gerekçem daha var. 21 yılın hesabı sorulacak mı? Suriyelilerin, Telekom'un, özelleştirmelerin hesabı sorulacak mı? Sorulması lazım. "

"DENEYİMLİ BİR SİYASET İNSANI OLARAK UYARIYORUM"

"21 yıldır AK Parti ile mücadele ediyorum. Bir başarısızlık olmasın istiyorum, uyarıyorum. Sayın Kılıçdaroğlu, kuralar çekilmeden 24 saat önce Memleket Partisi'ne geldi. Daha zamanımız var 9 gün sonra seçim var. Davutoğlu bu ülkede 18 yılın sorumlusu. Ali Babacan 18 sene ülkenin ekonomisini yönetmedi mi? CHP listelerinde 77 isim var. Parlamento ile ilgili bir tehlike görüyorum, deneyimli bir siyaset insanı olarak uyarıyorum. HDP var Cumhuriyet ile problemli. AK Parti içindekiler var Cumhuriyet ile problemli, bir CHP içindeki 77 kişi Cumhuriyet ile problemli. Bu parlamento açısından büyük tehlikedir. Türkiye'nin sigortası Memleket Partisi Meclis'te olmalıdır. Memleket Partisi denge unsuru olarak Meclis'te olmalıdır. Seçimin ilk turda bitmeyeceğini düşünüyorum, 2. tura kalır. Siyasette 24 saat çok uzun bir süredir, çok şey değişebilir. "

