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Muharrem İnce'den 3. Havalimanı işçilerine Nazım Hikmet şiiriyle destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 14:45 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. İnce, 3. Havalimanı işçilerine Nazım Hikmet şiiriyle destek verdi. Hatırlanacağı üzere bazı sosyal medya kullanıcıları İnce'yi 3. Havalimanı işçilerine destek vermemekle suçlayan paylaşımlarda bulunuyordu.

Muharrem İnce'den 3. Havalimanı işçilerine Nazım Hikmet şiiriyle destek

Twitter'da bazı kullanıcılar tarafından 3. Havalimanı işçilerine destek vermemekle suçlanan CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter'dan yaptığı Nazım Hikmet şiirli paylaşımla işçilere destek verdi.

İnce'nin paylaşımı şöyle;

"Bursa da havlucu Recebe,
Karabük fabrikasında tesviyeci Hasana düşman,
fakir köylü Hatçe kadına,
ırgat Süleymana düşman,
sana düşman, bana düşman,
düşünen insana düşman,
vatan ki bu insanların evidir,
sevgilim, onlar vatana düşman...
Nazım Hikmet"

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muharrem ince 3. havalimanı işçileri nazım hikmet muharrem ince twitter sosyal medya

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ZAVALLII...BURDAN OY ÇIKMAZ SANA....HELEKİİ..İŞÇİLERE DESTEK VERİYORSANN..BEYHUDE ÇABA...?!...
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