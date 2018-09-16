Muharrem İnce'den 3. Havalimanı işçilerine Nazım Hikmet şiiriyle destek

Twitter'da bazı kullanıcılar tarafından 3. Havalimanı işçilerine destek vermemekle suçlanan CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter'dan yaptığı Nazım Hikmet şiirli paylaşımla işçilere destek verdi.

İnce'nin paylaşımı şöyle;

"Bursa da havlucu Recebe,

Karabük fabrikasında tesviyeci Hasana düşman,

fakir köylü Hatçe kadına,

ırgat Süleymana düşman,

sana düşman, bana düşman,

düşünen insana düşman,

vatan ki bu insanların evidir,

sevgilim, onlar vatana düşman...

Nazım Hikmet"



