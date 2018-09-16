Muharrem İnce'den 3. Havalimanı işçilerine Nazım Hikmet şiiriyle destek

Twitter'da bazı kullanıcılar tarafından 3. Havalimanı işçilerine destek vermemekle suçlanan CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Twitter'dan yaptığı Nazım Hikmet şiirli paylaşımla işçilere destek verdi.
İnce'nin paylaşımı şöyle;
"Bursa da havlucu Recebe,
Karabük fabrikasında tesviyeci Hasana düşman,
fakir köylü Hatçe kadına,
ırgat Süleymana düşman,
sana düşman, bana düşman,
düşünen insana düşman,
vatan ki bu insanların evidir,
sevgilim, onlar vatana düşman...
Nazım Hikmet"
TSK son dakika duyurdu: Murat Akdoğan öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eğitimde tarihi değişimlere hazırlanıyoruz
Suriye'den Kayseri'ye geldi... Para kazanmak için bulduğu yolla sosyal medyayı salladı!
İstanbul Kadıköy'de akbil dehşeti! Halk otobüsünün camlarını kırdı...
ABD'nin Massachusetts eyaletinde korkunç olay: Köpek balığı saldırısı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Filipinler'de Mangkut Tayfunu dehşeti: En az 25 ölü
Apple sonrası Huawei'den de zam kararı!
Erdoğan talimat verdi! Tepki çeken isimler seçim kampanyasında olmayacak
Cep telefonu olanlar dikkat! Biri bizi gözetliyor
Okuyucu Yorumları 1 yorum