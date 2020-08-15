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Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Yorumları hükümsüzdür

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2020 18:03 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, "1000 Günde Memleket Hareketi"ne destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medyadan yanıt verdi. İnce, "Hakkımda yaptığı yorumlar hükümsüzdür" dedi.

Muharrem İnce'den Bahçeli'nin sözlerine yanıt: Yorumları hükümsüzdür

CHP’den 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan Muharrem İnce, 2023’te yapılması planlanan seçimlerde tekrar aday olmak istediğini belirtmiş ve Memleket Hareketi adıyla bir hareket başlatmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İnce’nin “CHP içinde Atatürk’e dönüşü başlatacağını” belirtmişti.

İnce, Bahçeli’nin ifadelerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Devlet Bahçeli 'Muharrem İnce CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacaktır' dedi. Ancak kendisi desteklediği hükümetin Atatürk'e dönüşünü başlatamadığı, Atatürk'e beddua eden Diyanet İşleri Başkanı'nı görevden aldıramadığı için hakkımda yaptığı yorumlar hükümsüzdür."
ince

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