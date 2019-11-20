Muharrem İnce'den canlı yayında 'Erdoğan'la görüşen CHP'li' iddialarıyla ilgili açıklama

CHP'li Muharrem İnce, "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiasına ilişkin Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Rahmi Turan saygın bir gazetecidir. Ben ciddiye alırım kendisini. Yazmışsa önemserim. Bugün herkes bunu konuşuyor. Sayın Rahmi Turan'ın bunu açıklaması gerekir. Herkesi zan altında bırakmaya hakkı yoktur. Eğer CHP dizayn edilmek isteniyorsa Rahmi Turan oyunu bozmuştur. CHP yumuşak bir uslupla bunu geçiştiremez. Bu ismi bulup disipline göndermelidir. Bunu bulmazsa parti içi muhalefeti susturmuş olursunuz. Eğer bu senaryo yanlışsa bundan kim çıkar elde eder ona bakmak lazım. CHP yönetimi bu ismi bulmalıdır. Mecburdur bu ismi bulmaya."