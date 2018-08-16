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Muharrem İnce'den CHP yönetimine çok sert sözler: Yüzsüzlük yapmayın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 22:49 | Son Güncelleme

Muharrem İnce, Twitter hesabından paylaştığı mesajla CHP yönetimine çok sert eleştirilerde bulundu. İnce açıklamasında, "Olağanüstü Kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın. TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza Olağanüstü Kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disipline kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den CHP yönetimine çok sert sözler: Yüzsüzlük yapmayın!

24 Haziran'da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce sosyal medya hesabından CHP yönetimine çok sert eleştirilerde bulundu.

İşte Muharrem İnce'nin Twitter hesabından paylaştığı o mesajlar:

"Olağanüstü Kurultay için imza verenleri disipline vererek yüzsüzlük yapmayın. TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıracağınıza Olağanüstü Kurultayı toplayın. Arkadaşlarımı disipline kuruluna göndereceğinize yüreğiniz varsa beni gönderin.

Cumhurbaşkanı Adayı yaptığınız kişiye hakaret edenleri ödüllendirip olağanüstü Kurultay talep edenleri disipline sevk ederek parti içi demokrasiden söz edemezsiniz."

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Anahtar Kelimeler:
muharrem ince Twitter CHP Kurultay TBMM

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kur başka bir parti olsun bitsin. iyiparti nasıl girdi meclise sende girersin. chp var oldukça bu ülkede yönetim sağda kalır. etki tepki meselesi.
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