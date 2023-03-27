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Son günlerin en çok konuşulan ismi Muharrem İnce'den çok sert çıkış! 'PKK’lılara, Hizbullahçılara, FETÖ’cülere...'

27.03.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin ikiye ayrıştırıldığını kaydeden İnce, "Biz Türkiye’deki yeni bir yol olmak istiyoruz. Üçüncü bir yol olmak istiyoruz" dedi. Türkiye’yi marjinallere teslim etmeyeceklerini belirten İnce, "Türkiye’yi PKK’lılara, Hizbullahçılara, FETÖ’cülere, bunların desteğine muhtaç hale getiremeyiz" ifadelerini kullandı. İşte İnce'nin çok konuşulacak o açıklamaları...

Son günlerin en çok konuşulan ismi Muharrem İnce'den çok sert çıkış! 'PKK’lılara, Hizbullahçılara, FETÖ’cülere...'

Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, mide kanseri nedeniyle 66 yaşında vefat eden halasının kızı Aşire Öztürk’ün cenaze törenine katılmak için memleketi Yalova’nın Elmalık köyüne geldi. Cenaze öncesi köy meydanında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

'PKK’LILARA, HİZBULLAHÇILARA, FETÖ’CÜLERE...'

Türkiye’nin ikiye ayrıştırıldığını ve kutuplaşmış şekilde seçime gittiğini kaydeden İnce, "Biz Türkiye’deki yeni bir yol olmak istiyoruz. Üçüncü bir yol olmak istiyoruz. Atatürkçülerin, cumhuriyetçilerin, makul olanların, ortada olanların. Türkiye’yi marjinallere teslim etmeyeceğiz. Türkiye’yi PKK’lılara, Hizbullahçılara, FETÖ’cülere, bunların desteğine muhtaç hale getiremeyiz Türkiye’yi. Türkiye’nin buna hakkı yok. Türkiye’yi ne FETÖ’cüler, ne PKK’lılar, ne Hizbullahçılarla, bunlarla iş birliği içerisine girmeden yarıp geçeceğiz bu düzeni. Bunda hiç kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

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İMZA SÜRECİNİ DEĞERLENDİRDİ

Gençlerle birlikte başarıya ulaşacaklarını anlatan İnce, 110 bin kişinin zorlu koşullar altında kendisine imza vermeye gittiğini anlatarak, şöyle konuştu:

“Her türlü engellemeye rağmen her türlü engellemelere rağmen 110 bin kişi polis kordonlarından geçerek, otopark derdi yaşayarak, saatlerce kuyrukta bekleyerek imza altına aldılar. Çoğunluğu 30 yaş altındaydı. Bu gençlerle birlikte bu kuşatmayı sonlandıracağız. Kimsenin kuşkusu olmasın. Yaşama sevinciyle, umutları yeniden tazelemekle, gençlerle, kadınlarla Türkiye’nin önünü açacağız. Türkiye’yi bu uçurumun kenarından çekip alacağız.”

İnce, ardından halasının kızının cenaze törenine katıldı. Cenaze defninin ardından İnce, Ankara’ya harekete geçti.

İHA

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