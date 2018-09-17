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Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert İş Bankası tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 12:59 | Son Güncelleme

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'nin Türkiye İş Bankası'nda bulunan hisselerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilmesi gerektiği yönündeki çıkışına sert tepki gösterdi.

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert İş Bankası tepkisi

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP'nin Türkiye İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilmesi gerektiği sözlerine bir tepki de CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den geldi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetinin çiğnenmesine karşı sonuna kadar mücadele edeceğini belirten İnce, Erdoğan'ın sözlerinin gündem değiştirme amaçlı olduğunu vurguladı.

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Kişisel Twitter hesabından açıklamalarda bulunan İnce, şu ifadeleri kullandı:

Kötü Yönetim, her gün yeni uygulamalarla ekonomimizi de tahrip etmeye devam ediyor. Serbest piyasa ekonomisinin olmazsa olmazları, sözleşme özgürlüğü ve mülkiyet hakkıdır.

Önce sözleşme özgürlüğüne müdahale edip, on binlerce ticari sözleşmeyi islemez hale getirdiler. Simdi de mülkiyet hakkına saldırarak, tüm ekonomimin islemez hale geleceği ortamı oluşturuyorlar.

CHP’nin İş Bankası’ndaki yönetim hakkına el konulmasına, Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyetinin çiğnenmesine bir CHP’li olarak sonuna kadar mücadele ederek engel olacağım. Ben burada yalnız CHP hisselerine değil, genel mülkiyet hakkına saldırının karşısında durmaya devam edeceğim.

İşin daha da ilginç tarafı, bütün bu hukuksuzlukların, had bilmezliklerin su an gündeme getirilmesi, gündem değiştirilmesi aracı olarak kullanılmasıdır.

Sarayperestler, simdi de ucakperest olmuş, memleket tarihinin en kötü ekonomik kriziyle boğuşurken, yüzlerce milyon dolar harcayarak uçak satın alanlar, bunu unutturmak adına ekonomik tetikçilik yaparak, ekonomiyi tahrip etmekten çekinmemektedir.

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İş Bankası muharrem ince CHP Recep Tayyip Erdoğan muharrem ince twitter

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