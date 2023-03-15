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Muharrem İnce'den dikkat çeken tweet! Paylaşımında etiketleyip... Elon Musk'a seslendi: Gerçeğin ne olduğunu açıklayabilir misin?

15.03.2023 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere adım adım yaklaşırken siyaset gündeminde hareketlilik devam ediyor. Sosyal medyada da siyasi tartışmalara ek olarak bot hesaplarla ilgili tartışmalar da yaşanıyordu. Son olarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Twitter'da Elon Musk'ı etiketleyip yaptığı paylaşım dikkat çekti. İnce, Musk'a seslenerek bot hesaplarla ilgili gerçeğin ne olduğunu açıklamasını istedi.

Muharrem İnce'den dikkat çeken tweet! Paylaşımında etiketleyip... Elon Musk'a seslendi: Gerçeğin ne olduğunu açıklayabilir misin?

Seçimlere kısa bir süre kala siyaset gündeminde tartışmalar sürüyor. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de sosyal medyanın gündeminde. Bot hesaplarla ilgili sosyal medyada tartışmalar sürerken Muharrem İnce'nin Twitter'da Elon Musk'ı etiketleyerek yaptığı paylaşım dikkat çekti.

"GERÇEĞİN NE OLDUĞUNU AÇIKLAYABİLİR MİSİN?"

İnce paylaşımında Elon Musk'a seslendi. İnce'nin İngilizce olarak yaptığı paylaşımda "Sevgili Elon, rakiplerim Twitter'da beni takip eden ve destekleyen gençleri "bot" hesapları olarak suçluyorlar. Gerçeğin ne olduğunu açıklayabilir misin?" dedi.

"VARSA BOT HESAPLARI SİLEBİLİR MİSİN?"

Paylaşımın devamında ise "Varsa tüm aday hesaplarından bot hesaplarını silebilir misiniz? Teşekkürler" ifadeleri yer aldı.

ince

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Elon Musk Muharrem İnce Twitter

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