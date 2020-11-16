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Muharrem İnce'den flaş 'ortak anayasa çalışması' açıklaması

16.11.2020 16:29 | Son Güncelleme:
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Muharrem İnce'den flaş 'ortak anayasa çalışması' açıklaması

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin 2018 yılında ortak anayasa çalışması yaptığı iddiasıyla ilgili, "Görünen şu ki yapılmış bu. Ben de yeni öğreniyorum. O dönem cumhurbaşkanı adayıydım, benim haberim yoktu o tür görüşmelerden" dedi.

'1000 Günde Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce, Çankırı'da esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. İnce, ziyaretleri sırasında gazetecilere açıklama yaptı. İnce, 'Memleket Hareketi' olarak Türkiye'yi gezmeye, dert dinlemeye devam ettiklerini belirterek "Bugün Çankırı'dayız ve 47'nci ilimizdeyiz. Bugün burada insanlarımızı dinliyoruz. Türkiye’yi karış karış gezip derin yoksulluğu gündeme getirmek istiyoruz. Türkiye zor bir kış geçirecek. Biz 'Memleket Hareketi' olarak bu iktidara da bu muhalefet yapısına da karşıyız. Bunların alayını göndermek lazım" diye konuştu.

'GENEL MERKEZDEN ÇIKTILAR 2,5 YIL SONRA'

Gazetecilerin sorularını da cevaplayan İnce, 'CHP Ekonomi Otobüsü'nün hatırlatılması üzerine, "Güzel, doğru yoldalar. Genel merkez binasından çıktılar 2,5 sene sonra. Doğru yoldalar da sadece CHP’li belediyelerin olduğu deniz kenarlarından çıkıp biraz Çankırı’ya, Kırşehir’e, Nevşehir’e, Hakkâri’ye, CHP’li belediyelerin olduğu yerden çıkıp, memleketin dört bir köşesini gezmeyi denerlerse daha iyi yaparlar. Olacak kısa sürede olacak" değerlendirmesinde bulundu.

'CUMHURBAŞKANI ADAYIYDIM, HABERİM YOKTU'

İnce, CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti’nin ortak anayasa hazırlığı iddialarıyla ilgili soruya da "Bu iddia değil gerçek bir şey. Görünen şu ki yapılmış bu. Ben de yeni öğreniyorum. O dönem cumhurbaşkanı adayıydım, benim haberim yoktu o tür görüşmelerden. Çelişkili açıklamalar yapmak, bir 'yaptık' bir 'yapmadık' demek doğru değil. İnsanların kafasını karıştırmamak lazım. Muhalefetin umut olabilmesi için tutarlı, ilkeli bir politika uygulaması gerekir. Tutarlı olursa, ilkeli olursa ses getirir, umut olur. Onun için biz umut olma yolunda milletin dertlerini dinlemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

DHA

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