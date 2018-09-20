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Muharrem İnce'den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'na sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 14:21 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladığı konuşmasında 2019 büyüme tahminini yüzde 2,3, enflasyon hedefini ise yüzde 15,9 olarak açıkladı. Bakan Albayrak'ın bu açıklamalarına CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. İnce, 'Her yeni program açıklandığında maalesef finansal istikrarımız biraz daha bozulmakta' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gelecek 3 yıl için ekonomi vizyonunu ortaya koyacak olan Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladığı konuşmasına en sert tepki CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den geldi.

Muharrem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün kötü yönetimin damadı Orta Vadeli Planı açıkladı, piyasalar anlatılanları satın almamış görünüyor, zira borsa düşerken döviz piyasalarında yukarı yönlü hareket devam ediyor. Kötü yönetim, hukuk sistemini tahrip etmenin, uluslararası ilişkilerimizi rayından çıkararak ve devlet kurumlarını liyakatten uzak yandaş istihdam alanına dönüştürmenin bedelini, süslü laflar seçerek açıkladığı ekonomik programa ikna edemeyerek ödemektedir. Her yeni program açıklandığında maalesef finansal istikrarımız biraz daha bozulmakta ve sonuç hayat pahalılığı, işsizlik ve iflaslar olarak memleketi inim inim inletmektedir. Sorun, Kötü Yönetimin bütün uygulamalarıyla, hem yurt içinde hem de yurt dışında ekonomimize olan güvenin yitirilmesine yol açmasında yatmaktadır. Güveni kaybettirmiş olanlardan çare beklemenin beyhude olduğunu bir kez daha görüyoruz' ifadelerini kullandı.

İşte Muharrem İnce'nin o tweet'leri;

muharrem-ince-albayrak-tweetleri


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