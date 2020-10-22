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Muharrem İnce'den olay yaratan fotoğrafa sert tepki!

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2020 15:20 | Son Güncelleme

CHP’li Muharrem İnce, gazeteci Bekir Coşkun'un cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana çekilen fotoğraftan kendisinin kesilip çıkarılmasına tepki göstererek, "Fotoğrafta bile beni kesen, acaba cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermiş midir? Çok merak ediyorum. Böyle bir anlayış acaba cumhurbaşkanlığı seçimi gecesinde kazanmamı istemiş midir, oy vermiş midir?" dedi.

Muharrem İnce'den olay yaratan fotoğrafa sert tepki!

CHP'li Muharrem İnce, Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir restoranda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Gazeteci Bekir Coşkun'un cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yan yana olduğu sırada çekilen fotoğraftan kesilmesine tepki gösteren İnce, "En son bir değerli gazeteci ağabeyimizin cenazesine gittik. Sayın genel başkan ile yan yanayız. CHP'nin internet sitesinden bir fotoğraf yayınlıyorsun. Cumhurbaşkanı adayı olmuş, 5 dönem milletvekilliği yapmış, gençlik kollarından bu yana hizmet etmiş adamın fotoğrafını kesiyorsun. Bunu sen yapıyorsun. Kendini sen tartıştırıyorsun. Yani fotoğrafta bile beni kesen, acaba cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermiş midir? Çok merak ediyorum. Böyle bir anlayış acaba cumhurbaşkanlığı seçimi gecesinde kazanmamı istemiş midir, oy vermiş midir? Hangi yalanları uydurmuştur acaba? O fotoğrafın kesilmesi talimatını veren kişilere teşekkür ediyorum ben aslında. Gerçekten teşekkür ediyorum. Neden biliyor musunuz? Partide bölücünün kim olduğunu gösterdikleri için" dedi.

'KENDİ KENDİNİZİ SİZ KARIŞTIRIYORSUNUZ ZATEN'

Memleket Hareketi olarak karış karış Türkiye'yi gezdiklerini ifade eden İnce, "Bizim bir şey yaptığımız yok. Biz Memleket Hareketi'nin evlatları olarak, bu toprağın insanları olarak karış karış Türkiye'yi dolaşıyoruz. 44 vilayet gezdik. Bugün Kocaeli'deyiz. Kocaeli ve Sakarya'yı gezeceğiz. İnsanların derdini dinleyeceğiz. Sorunları yerinde göreceğiz. Biz çalışıyoruz. Hiç kimseyi karıştırmak gibi bir derdimiz yok. Kendi kendinizi siz karıştırıyorsunuz zaten. Topluma 10 günde bir haber oluyorsunuz. Bu yönetim anlayışı 10 günde bir kendi kendisini tartıştırıyor. Zaten dokunsan yıkılacak bir iktidar var. Muhalefetin oyu düşüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Demek ki hata yapıyorsunuz" diye konuştu.

'ANKETİ BEN YAPTIRMADIM'

Anket sonucuyla ilgili muhalefetin oy oranının düştüğü yönündeki yorumunun eleştirildiğini söyleyen İnce, "Anketleri ben açıklamadım. 2014'ten bu yana CHP bu anket firmasına 8 milyon TL'nin üzerinde para ödedi. Kendi çalıştıkları şirket yüzde 17 diye açıklayınca ben, 'Yahu iktidarın oyunun düşmesi normal de, muhalefetin oyu nasıl düşüyor?' dedim. Anketi ben yaptırmadım. Anketi yaptıran, para ödedikleri firma. Peki, meydan okuyorsun, sonra 'Anket yaptırmadık' diyorsun. Elinde anket yoksa nasıl meydan okuyorsun? Yani neresinden bakarsanız bakın, tutarsız bir durum var. Bu millette şunu gördük ki, iktidardan da memnun değil, muhalefetten de memnun değil. Onun için biz yollardayız. Bir üçüncü seçenek olarak yollara düştük. Milletin derdini dinliyoruz. Bunları yakında bir rapor halinde sunacağız. Halkımıza açıklayacağız. Esnafın, emeklinin, işsizin, çiftçinin sesi olmaya çalışıyoruz" dedi.

CHP

'MİLLET BİZE NE DERSE, BİZ DE ONA GÖRE DAVRANACAĞIZ'

Mustafa Sarıgül'ün parti kuracağıyla ilgili söylentilerin sorulması üzerine İnce, "Bilmiyorum. Bizim kendisiyle bir bağlantımız yok. Memleket Hareketi olarak bizim kurucular kurulundaki arkadaşlarımızın hepsi bellidir. Yakın zamanda, 29 Ekim'de manifestomuzu yazmaya başlayacağız. Nerede olacağımızı basın ile paylaşacağız. Kurucular kurulundaki bütün arkadaşlarımız da orada olacaklar. Manifestomuz bitince anlatacağız. Milletin karşısına çıkacağız ve bizim ne olacağımıza millet karar verecek. Sonunda bakalım millet bize ne diyecek. 81 vilayeti bir gezelim. Büyük ilçeleri bir gezelim. Sokaklarında dolaşalım, tarlalarında gezelim, fabrikalarına gidelim. Millet bize ne derse, biz de ona göre davranacağız" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Bekir Coşkun’nun cenaze töreninde Kemal Kılıçdaroğlu ve eski CHP milletvekili Muharrem İnce yan yana saf tutmuştu.

CHP tarafından cenaze törenine ilişkin paylaşılan fotoğrafta, Kılıçdaroğlu’nun solunda yer alan İnce’nin kesildiği görülmüştü.

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(DHA)

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