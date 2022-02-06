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Muharrem İnce'den sert sözler: 6 ayda dağılırsınız

06.02.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, muhalefet parti liderlerinin yapacağı toplantıyla ilgili açıklama yaptı. İnce, seçimde başarılı olmak için kendine güvenmenin önemli olduğunun altını çizerek "Bu öyle kendi gücüne güvenmeyen insanlarla olamaz. Kendi gücüne güveneceksin önce. 8-10 kişi bir araya gelecek. Hadi indirdiniz diyelim 6 ayda dağılırsınız siz" diye konuştu.

Muharrem İnce'den sert sözler: 6 ayda dağılırsınız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Yalova'da katıldığı programda sözlerinin hedefinde muhalefet parti liderleri tarafında yapılacak toplantı vardı. İnce "Masada nasıl oturacaklarını konuşuyorlar. Suriyelileri konuşuyorlar. Suriyeliler Davutoğlu'nun döneminde gelmedi mi Türkiye'ye?" diye konuştu. Açıklamasının devamında İnce, "8-10 kişi bir araya gelecek. Hadi indirdiniz diyelim 6 ayda dağılırsınız siz" ifadelerini kullandı.

"MASADA NASIL OTURACAKLARINI KONUŞUYORLAR"

İnce, partisinin il başkanlığınca Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yeni katılan üyeler için düzenlenen rozet takma törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İnce ve beraberindeki partililer, yeni üyelere rozetlerini taktı.

Muharrem İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, halk geçim sıkıntısı çekerken muhalefetin gündeminde sadece 7-8 partinin bir araya gelip seçimi kazanması olduğunu söyledi.

Yüz yıllık partinin, 2 yıllık partinin ekonomik programının arkasına takıldığını savunan İnce, şöyle konuştu:

"Zaten 13 sene ekonomiyi sen yönettin. Masada nasıl oturacaklarını konuşuyorlar. Suriyelileri konuşuyorlar. Suriyeliler Davutoğlu'nun döneminde gelmedi mi Türkiye'ye? Şimdi bunların 7'si, 8'i bir araya gelip, kendi güçlerine de güvenemiyorlar. Bizim Memleket Partisi olarak zamanımız var daha. Bugün için yüzde 50+1 zor görünebilir ama 'Siyasette 24 saatte neler olur' derdi rahmetli Demirel. Hızla örgütleneceğiz, bu ülkeyi aydınlık günlere, bu milleti huzura kavuşturacağız."

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetin kuruluşunu Yalova'dan gerçekleştirdiğini anlatan İnce, üyeleriyle büyük işler yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini ifade etti.

"6 AYDA DAĞILIRSINIZ SİZ"

Seçimde başarılı olmak için kendine güvenmenin önemli olduğunun altını çizen İnce, "Bu öyle kendi gücüne güvenmeyen insanlarla olamaz. Kendi gücüne güveneceksin önce. 8-10 kişi bir araya gelecek. Hadi indirdiniz diyelim 6 ayda dağılırsınız siz. Onun için biz Memleket Partisi olarak Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Bu milleti ayağa kaldıracağız. Türkiye'yi yeniden güvenilen bir ülke, mutlu bir ülke yapmak zorundayız. Bu yalancılarla bu iş olmaz." dedi.

Kaynak: AA

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