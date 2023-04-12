Muharrem İnce'nin "Hoş geldiniz, güle güle" sözlerine Candaş Tolga Işık'tan "Ama o olmadı be Muharrem Bey" tepkisi

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, TV100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

İnce'nin açıklamalarından öne çıkanları şu şekilde:

"3 yıldır geziyorum. 4 Eylül 2020'de Memleket Hareketi diye bir hareket başlattım. Önümüzdeki seçimlerde 'Cumhurbaşkanı adayı' olmak istiyorum demiştim. Sonra parti kurdum. Önce 'Yüzde 1 oy alırsınız' dediler şimdi '7-8 alırsınız, oy bölersiniz' diyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu, partilere gitti, 13 kere toplantı yaptılar. Bizimle kimse bir iletişime geçmedi. Peki ne oldu? Ben imza toplamaya başladım, 'AK Partililer yardım etti' dediler, iftarının sonu bitmiyor."

"KEMAL BEY'İN KIRGINLIĞI VARSA ARAYAYIM DEDİM"

Candaş Tolga Işık, İnce'nin Kılıçdaroğlu'na ziyareti sırasında "Hoş geldiniz, güle güle" demesini sordu. Işık "Ama olmadı be Muharrem Bey, siz onun nazik bir üslup olduğunu düşünüyor musunuz.?" dedi.

Art niyeti olmadığını ifade eden İnce ise "Ben imzayı topladım ayın 29'unda kuralar çekilmeden önce. Sayın Kılıçdaroğlu geldi deprem, sandık güvenliği ve trolleri konuştuk başka bir şey konuşmadık. '2. tura siz mi ben mi kalırım bilemem biz birbirimize lazımız' dedim. Hoş geldiniz, güle güle de bir sorun yok. Hiç bir art niyetim yoktu. Engin Altay beni aramıştı, 'Kemal Bey'in kırgınlığı varsa kendisini arayayım' dedim. 'Yok' dedi." ifadelerini kullandı.

"GELİN ÜÇÜMÜZ OTURALIM..."

"Benim beklentim niye yok, ilkeler ittifakına varız, menfaat ittifakına değil. 'Beni cumhurbaşkanı adayı yapın, siz yardımcılar olun' benim ittifakım böyle olmaz. Böyle bir beklentim yok. 4'ünü toplasan 1 puan var ne oyları var. Bırakın gelin üçümüz oturalım, 'Atatürk, terörle mücadele, sığınmacıları gönderelim' diyelim çıkalım basının karşısına' dedim. Bu bir tekliftir halkın önünde yapılmıştır. Bu kadar bakanlık, milletvekilliği dağıtmaya gerek yok. Hala 7’li ittifak hala Anıtkabir’e gidemedi. " dedi.



İnce, Işık'ın "Sizde mi 7’li diyorsunuz şimdi?" sorusuna ise "Utanmaya, saklanmaya gerek yok. HDP aday çıkarmadı ve destekliyor." yanıtını verdi.

"TEKLİFLER GELDİ"

"Bana 'menfaat ittifakı' doğrultusunda teklifler geldi. Benim önerilerim ilke ittifakıdır. Onların önerisi diğerleriyle yaptığı gibi ittifaktı. Ben diyorum ki menfaat ittifakının içinde olmam"

"BARIŞ ELİ UZATIYORUM"

"Seçime bir hafta kala benimle en fazla AK Parti uğraşacak. Ben aday olmazsam Erdoğan'ın kazanma şansı fazla. Ben AK Parti'den oy alıyorum. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'a oy vermeyen bir kitle var. Ben bunların oyunu alıyorum. Memleket Partisi'ni barajın altında düşürmek için 1 hafta kala saldırıları görecekseniz. Bu bir taktiktir. Ben kafası karışıklardan, morali bozulanlardan, çocuğuna harçlık veremeyenlerden, iktidardan bıkanlardan, muhalefete kızanlardan oy alıyorum, özgürlük isteyenlerden oy alıyorum. Millet İttifakı'na şunu öneriyorum. Bu iktidardan kurtulmalıyız. Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli, gelin birbirimizi incitmeyelim. İncitmezsek oyları diğer tarafı aktarmak kolay olur. Kamplaştırırsak, kutuplaştırırsak zor olur. Ben ısrarla barış eli uzatıyorum.

"YAPMAMIZ GEREKEN BİR İŞ DAHA VAR"

"Hala yapmamız gereken bir iş daha var. Sandık güvenliği. Biz Memleket Partisi olarak sandıklardan görevli bulunduramıyoruz. Bizim ilk seçimimiz olduğu için böyle bir şansımız yok. CHP, İYİ Parti hangi sandıkta eksik varsa bize bildirsinler, bizim arkadaşlarımızı CHP ve İYİ Parti kimliği taşımak şartıyla sandıkta görevlendirelim. Buna hazırız, eksik nerede varsa katkı sağlayalım. Yine yarışalım ama sandık güvenliği için birbirimize destek olalım."

"ASLA BÖYLE BİR ŞEY YOK"

İnce, Candaş Tolga Işık'ın "Sizin parti sözcünüzün eşinin hükümete çok yakın bir şirkette çalıştığı söylendi. Bu şirketten partinize maddi bir bağış oldu mu?" sorusuna da yanıt verdi. İnce "1 lira bile böyle bir şey yok. İpek Hanım aylık 1500 lira partiye aidat ödüyor. Arkadaşlarımız partiye aidat ödüyor. Biz 2,5 senedir partiyi böyle yönetiyor ve masraflarımızı böyle karşılıyoruz. İpek Hanım'ın eşi ücretli bir çalışan. Orada 24 bin çalışan var." dedi.

"ERDOĞAN GİTMELİ, YETER ARTIK"

"Erdoğan 21 yıldır Türkiye’yi yönetiyor. Erdoğan artık Türkiye’de vaatte bulunamaz. 21 yılda bunları gerçekleştiremeyen bir insan neyi gerçekleştirecek? Erdoğan gitmeli, yeter artık. Yorgun ve memleketi bir uçurumun başına getirdi. Merkez Bankası’nın rezervlerini sıfırladı. Bizi borca batırdı. Eğitimi çökertti. Tarımı çökertti, Sokakları mültecilerle doldurdu. Yargıyı teslim aldı. Meclisin itibarını düşürdü."

"HESABIMDA BİRİKEN PARA..."

"Her sabah bakıyorum. Cumhurbaşkanlığı hesabımda biriken para 2 milyon TL'ye yakın. İsteyen mali müşaviri yanına alır, Memleket Partisi'nin hesabının burada. Para benim el yazımla çekilebiliyor. Her şey kurallara uygun. Hepsi el yazımla imzalı. Ne kadar lazım 150 bin lira, hatta bir banka personeline el yazımla imzalıyorum, banka personeli arıyor beni partinin muhasebecisi gittiğinde"

KILIÇDAROĞLU 2. TURA KALIRSA DESTEKLEYECEK Mİ?

Muharrem İnce, Işık'ın "Kemal Kılıçdaroğlu 2. tura kalırsa destekler misiniz?" sorusuna ise "Benim için ittifak tabi ki bitti. 2. tura ben kalacağım. Ama kalamazsam o zaman konuşurum. Kemal Bey'e kimse sormadı herkes bana sordu. Ona da sorun sonra ben söylerim" yanıtını verdi.



