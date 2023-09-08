Muharrem İnce'nin 'İmamoğlu' kaygısı: Akşener ile görüşmesini anlattı! "Ortak bir yanımız var" diyerek açıkladı

Yerel seçimler yaklaşırken muhalefet cephesindeki hareketlilik devam ediyor. CHP yeniden ittifak arayışında, İYİ Parti ise ittifaklara kapıyı kapatırken 'iş birliğine' açık kapı bıraktı. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Akşener'i ziyareti dikkatle takip edildi.

AKŞENER: BİRAZ MERAK ETSİNLER

İki lider yaklaşık 1 saat görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Dün akşam tv100'de görüşmeye ilişkin detayları paylaşan Muharrem İnce, Akşener'in "Açıklama yapmayalım, biraz merak etsinler" dediğini aktardı.

"LİNÇ EDENLER AYNI KİŞİLER"

Görüşmede ne konuşulduğu sorusuna İnce, Akşener ile ortak bir yanları olduğunu belirterek "Önce onu linç ettiler, sonra beni linç ettiler. Linç edenler de aynı kişiler. Bunları konuştuk, ‘Tekrar görüşürüz’ dedik. Olay bundan ibaret" şeklinde yanıt verdi.

'İMAMOĞLU' MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Görüşmeye dair en çok merak edilenlerden biri de yerel seçimlerde iş birliğine yönelik bir adım atılıp atılmayacağı. İnce, konuyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"İş birliği konuşması olmadı ama kaygılarımı ilettim. 2019’da İmamoğlu’nun şansı bugünle kıyasladığımızda daha fazlaydı. Halbuki şimdi fazla olması lazımdı ama bence 2019’da şansı daha fazlaydı. Amacım burada bir eleştiri yapmak değil."



