Muharrem İnce: Onlardan alacak FETÖ dersimiz yok(2)

'BEKA DEĞİL, ZEKA SEÇİMİ'

CHP'li Muharrem İnce, Edirne'de partisinin Saraçlar Caddesi üzerinde düzenlediği mitingde halka seslendi. Pazar günü sandık başına gidileceğini hatırlatan İnce, şunları söyledi: "Gideceğiz sandık devletten, oy pusulası devletten, mürekkep devletten, mühür devletten, 'bas altı okun üstüne kurtul bu illetten' diyeceğiz. Sanki biz ilk kez seçim yaşıyoruz. 1930'dan beri belediye seçimi yaşıyoruz. Türkiye'de belediyeler Cumhuriyet'le birlikte kurulmadı, 1850'den beri var, Osmanlı'dan beri var. Bu 19'uncu belediye seçimimiz. Bugüne kadar pek çok rahmetli olan siyasetçi bu seçimleri yaşadı. Ama yendi ama yenildi. Rahmet İsmet Paşa, Adnan Menderes, Turgut Özal, Türkeş, Erbakan, Erdal İnönü. Hepsi rahmetli oldu, hiç kimse meydanlara gelip de 'bu bir beka seçimidir' demedi. Hiç kimse, 'Bak benim istediğimi seçmezseniz onu görevden alırım ha' demedi. Hiç kimse, belediye seçimi ile devletin geleceği arasında bir bağ kurmadı. İlk kez birisi geliyor 'Bu bir beka seçimidir' diyor. Ne demek beka seçimi? Siz bir Avrupalı yatırımcı olsanız, bu serhat şehrimizde Avrupa'ya açılan bu kentimizde, eski başkentimiz Edirne'de bir yatırım yapmak isteseniz, korkarsınız. 'Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, beka problemi olduğunu söylüyor, gitmeyeyim harcamayayım' dersiniz. 3 tane oyu fazla almak için Türkiye'nin beka problemi var demek bu ülkeye kötülük yapmaktır. Eğer beka ise ordumuz zayıfsa, bir sorun varsa söylesin bize hepimiz askere gidelim. Başından beri söylüyorum bu bir beka değil zeka seçimidir diye."

TÜRKİYE'NİN OLDUĞU BÖLGE DÜNYANIN EN SORUNLU BÖLGESİ'

Seçim yaklaşırken meydanlarda politikacıların tencereyi ve mutfağı konuşması gerektiğini söyleyen Muharrem İnce, şöyle konuştu:

"Aş mı pişiyor, taş mı pişiyor bunu konuşmalıdır ya da geleceği konuşmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin olduğu bölge dünyanın en sorunlu bölgesi. Dünyadaki sorunları 100 kabul edersek 70'i bizim bölgemizde. Bu coğrafya dünyanın en sorunlu, sorunların yüzde 70'ini barındıran bir coğrafya. Bu coğrafyada ordumuz güçlü, operasyonel olmalıdır. Devletin 10-20-100-200 yıllık projelerinin olması gerekir. Önümüzdeki 5 yıl içinde yapay zekanın katma değeri 14 trilyon dolar olacak. Bunun 7 trilyon dolarını ABD alıyor, 4 trilyona yakın dolarını Çin alıyor, Türkiye sıfır alıyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde tarım değişecek. Kapalı alanlarda sebze-meyve üretiyorlar artık. Japonya pazarın hemen yanında terk edilmiş fabrikada marul üretip pazarda satıyor. Önümüzdeki marul hedefleri 500 bin. Yeni bir tarım doğuyor dünyada. 10 yıl içerisinde göreceksiniz. Sanayi değişiyor dünyada. ABD'deki üretimin yüzde 10'ununu robotlar yapıyor. Elinizde telefonlar var. 5 yıl içerisinde o telefonların hiçbirini kullanamayacaksınız, yepyeni teknolojiler kullanacaksınız. İletişim, haberleşme değişecek. Akıllı fabrikalar gündemde. Yepyeni bir dünya var önümüzde. Meydanlarda bunu konuşmamız lazım. Meydanda geleceği konuşamıyor, 'nano teknoloji' diyemiyor, yapay zekadan bahsedemiyor, bugünü de konuşamıyor. Patlıcanı, domatesi konuşamıyor, soğanı konuşamıyor."

'CUMHURBAŞKANI HAKLI ÇIKTI'

Cumhurbaşkanı adaylığı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiğini hatırlatan İnce, "Siyaseti yumuşatmak istedim. 'Rakiplerimin hesabına 500'er lira yatırayım' dedim. Sonra bir jest daha yapayım dedim. 'Gideyim partilerinde ziyaret edeyim' dedim. Sayın Erdoğan'ı ziyarete gittim çayını içtim, 'Canını sıkma ben Cumhurbaşkanı olunca sen eski Cumhurbaşkanı olacaksın, maaşa zam oldu mu, söyle yaparız' dedim. 'Bir sıkıntı oldu mu söyle' dedim. O da güldü, 'biraz zor olursun'a getirdi. Haklı çıktı da neyse bir dahakine halledeceğim, canınızı sıkmayın. Pazar günü sandığa gideceksiniz. 'İzmir garanti, Edirne garanti', öyle olmaz. Hiçbir yer garanti değildir. Bir kere oyunu bölmeyeceksin. Oyları bölmeden, ayrışmadan herkes desteğini verecek. Pazar günü sandığa gidip, hiçbir sonuç garanti değilmiş gibi oylarımızı bölmeden vereceğiz. Seni bir oyunla belki belediye başkanlığı gitmez ama bir oyunla belediye meclis üyeliğin gider. Kırgınlık, küskünlük yok. Kırgın olsam ben olurdum. Kırgınlık yok. İYİ Partililere de sesleniyorum. İttifak yapılan yerlerde herkes oyunu hangi parti aday çıkardıysa ona verecek" dedi.