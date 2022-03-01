Muhasebeciler günü var mı? Muhasebeciler günü ne zaman? Muhasebecilik hangi yıl örgütlü hale geldi?

Muhasebeciliğin kökeni Osmanlı'ya kadar dayanmaktadır. Osmanlı’da güçlü bir merkezi muhasebe örgütü vardı. Bu muhasebe örgütü zamanla Osmanlı'nın ihtiyaçına göre büyüdü. Osmanlı'dan beri süregelen muhasebecilik mesleği ne zaman örgütlü bir hale geldiği çok bilinmemektedir. Muhasebeciler günü 1 Mart'ta kutlanır. Merak edilen Muhasebeciler gününe dair detayları haberimizde işledik.

MUHASEBECİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Muhasebe meslek mensupları tarafından kutlanan “muhasebeciler günü” dünyada ve Türkiye’de farklı tarihlerde kutlanmaktadır. Bu gün için “muhasebe günü” veya muhasebeciler günü adlarından her ikisi de kullanıyor. Muhasebeciler günü 1-7 mart arasını kapsayan hafta içinde kutlanmaktadır.

MUHASEBECİLER GÜNÜ SÖZLERİ