Mühendis Prof. Dr. Mardinoğlu TÜSEB Başkanı oldu

Açıklamada, sağlık bilimi ve teknolojisi alanında araştırma yapmak ve bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla 2015'te kurulan TÜSEB'in, Bakanlığın "yerlileşme ve millileşme" vizyonunda en önemli yapı taşlarından biri olduğuna işaret edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından TÜSEB Başkanı olarak görevlendirilen Prof. Dr. Mardinoğlu'nun, enstitünün İstanbul yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladığı belirtildi.

- "Türkiye, sağlıkta küresel rekabetin önemli aktörü olacak"

Açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tebrik mesajına da yer verildi.

Mesajında, ilaç, aşı ve tıbbi cihazın, yerlileşme ve millileşmede en büyük stratejik hedeflerden biri olduğunun altını çizen Koca, şunları kaydetti:

"TÜSEB yönetimine getirilen iki değerli bilim insanının, Bakanlığımızın bu vizyonuna büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Sağlık alanındaki tüm stratejik ürünlerde ülkemiz sadece kendine yeter olmakla yetinmeyecek, bölgesinin araştırma, geliştirme ve üretim merkezi de olma hedefini sürdürecektir. Yerli ve milli üretim hedeflerimizle, inovasyon ve yeni molekül çalışmalarımızla Türkiye'yi sağlıkta küresel rekabetin önemli bir aktörü haline getireceğiz. Bunun için gerekli teşvikleri de TÜSEB eliyle sağlama kararlılığındayız.

Kamu ve özel kurumlarla ortaklıklar yaparak, araştırmacılara bilimsel ortam sağlayarak bilimsel araştırmaları yürütecek ve koordine edecek olan TÜSEB'in yeni yönetiminin bu hedefte gece gündüz çalışacağına inancım tamdır. Bu görevlendirmelerin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."