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  4. Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki "GPS hırsızlığı" davası

Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterindeki "GPS hırsızlığı" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 02:04 | Son Güncelleme

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin, 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği kazanın ardından, helikopterden GPS cihazlarının sökülmesi ile ilgili 10 sanığın yargılanmasına devam edildi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin, 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği kazanın ardından, helikopterden GPS cihazlarının sökülmesi ile ilgili yargılanan 10 sanığın duruşması görüldü.

Göksun Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka bir soruşturmadan da tutuklu sanıklar Davut Uçum, Aydın Özsıcak, Cemal Şahin ve Nedim Bakırhan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmaya, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile kardeşi Yusuf Yazıcıoğlu ile aileler ve partililer de katıldı.

Dosyaya eklenmek üzere mahkemeye gönderilen bazı belgelerin okunmasının ardından sanıkların ifadeleri alındı. Sanıklardan Aydın Özsıcak, duruşmada, eski beyanlarını tekrarladığını belirtti.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Kemal Yavuz ise "Amaçları Skorsky ile gönderilecek inceleme heyeti ile bu operasyonu yapmaktı" şeklinde bir kişinin beyanını okuması üzerine sanık Özsıcak, "Ben hiçbir şey yapmadım ve talimat almadım." dedi.

Daha sonra avukat Yavuz, sanık Cemal Şahin'e, "(Helikopterden GPS cihazlarının sökülmesi) Kendisi çömeli durumda oturan kişi olduğuna göre elinde tornavida olan kişi kimdi, ne yapıyordu?” diye sordu.

Bunun üzerine Şahin, sorudan kasıt sivil hava aracının görüntülerine ilişkin ise video ve fotoğrafı çekenin Nusret Memiş olduğunu, kendisinin de söz konusu görüntüde arkada çömelmiş vaziyette sigara içen kişi olduğunu belirtti.

Suçlamaları kabul etmeyen sanıkların beyanlarının ardından mahkeme heyeti duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Muhsin Yazıcıoğlu

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