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  4. Gören bir daha baktı! Muhtardan binayı kurşunlayanlara pankartlı mesaj

Gören bir daha baktı! Muhtardan binayı kurşunlayanlara pankartlı mesaj

02.10.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki muhtarlık binasında asılı 'Beni susturamazsınız. Muhtarlığı kurşunlasanız dahi susmayacağım. Muhtar Murat Toprak' yazılı pankart, merak uyandırdı. İlçedeki yolsuzluklarla mücadele ettiğini iddia eden Osman Aksüner Mahallesi'nin muhtarı Murat Toprak (50), muhtarlık binasının kurşunlanmasının ardından mesaj vermek için pankart astığını söyledi.

Gören bir daha baktı! Muhtardan binayı kurşunlayanlara pankartlı mesaj

Osman Aksüner Mahalle Muhtarlığı binasına, 3 hafta önce, gece kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Tabancayla açılan ateş sonrası muhtarlığın duvarına 5 mermi isabet etti. Olayın ardından polis, inceleme yaptı, delil aradı. Saldırıyı kim ya da kimin yaptığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olay sonrası evli ve 3 çocuk babası muhtar Murat Toprak, muhtarlık binasına 'Beni susturamazsınız. Muhtarlığı kurşunlasanız dahi susmayacağım. Muhtar Murat Toprak' yazılı pankart astı. Pankartı görenler şaşırırken, ne için asıldığı merak konusu oldu.
Bazı kişiler, sosyal medya hesaplarında, muhtarın uyuşturucu satıcılarıyla mücadele edip, uzaklaştırdığı için böyle bir saldırının hedefi olduğu yorumlarını yaptı.

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Kurşunlama olayının, İzmir'in en büyük ilçelerinden biri olan Karabağlar'daki yolsuzlukları mahkemeye taşıdığı için yaşandığını iddia eden Osman Aksüner Mahallesi'nin muhtarı Murat Toprak ise kararlılığını göstermek için pankartı astığını söyledi. Toprak, "Bu pankart Murat Toprak'ın susmayacağının işaretidir. Kurşunlama olayından sonra pankartı astım. Muhtarlık kapalıyken ateş edilmiş. 5 kurşun izi vardı. Şikayetçi olduk. Yakalanan olmadı. Birilerine diyorum ki 'Karabağlar'daki tüyü bitmemiş yetim hakkını yiyenlerden hesap soracağım'. Bu kadar basit. Adı ne olursa olsun. Pankartı astıktan sonra kimse aramadı. Beni arayacak cesaretleri yok. Pankartı görünce beni tanıyan vatandaşlardan arayıp, 'geçmiş olsun' diyenler oluyor" diye konuştu.

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Muhtar Toprak, pankartı bu akşam kaldıracağını da kaydetti.

Muhtar azası, emekli işçi Hüseyin Aksülün de "3 hafta önce muhtarlığı kurşunladılar. Yakalanan olmadı. Sonra bu pankart asıldı" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İzmir silahlı saldırı
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