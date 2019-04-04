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Muhtarlık için Almanya'dan döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 15:13 | Son Güncelleme

Almanya'da yaşayan Ayşe Günhan, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olduğu Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Bilalköy Mahallesi'nde muhtarlığı kazandı

Almanya'nın Stuttgart şehrinde yaşayan Ayşe Günhan, aday olarak girdiği 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Bilalköy Mahallesi'ne muhtar seçildi.

Seçim sürecinde adaylık başvurusunu yapan ve yaklaşık 1 aydır Türkiye'de seçim çalışmalarını yürüten Günhan, muhtarlığı kazandıktan sonra Bilalköy Mahallesi'ne yerleşmeye karar verdi.

Ayşe Günhan (45), AA muhabirine, Almanya'da doğduğunu, 3 yaşındayken Türkiye'ye döndüklerini ancak 15 yaşındayken tekrar Almanya'ya gittiklerini anlattı.

Mahallesine dönme hedefiyle muhtar adayı olduğunu belirten Günhan, "Kararımı verdikten sonra yaklaşık 1 yıl önce arayıp buradakilere aday olacağımı söyledim. Sonrasında araştırma ve çalışmalarıma başladım, köyün eksiklerini not aldım ve köyün muhtarlığına adaylığımı koydum." diye konuştu.

Günhan, seçimlerden bir ay önce Bilalköy Mahallesi'ne gelerek çalışma yaptığını vurgulayan Günhan, şunları kaydetti:

"Ailemden uzakta bir aydan fazla süredir Türkiye'deydim. Eşim ve iki çocuğumdan ayrı kaldım, özledim. Onlar bana destek vermeseydi burada olamazdım. Sağ olsunlar her zaman yanımdalar ve desteklerini esirgemiyorlar. Eşim ve çocuklarım Almanya'da kalacak. Ben hayatıma burada devam edeceğim. Zamanla hasretliği gidereceğiz. Seçimlerde aday olan ağabeyimi geride bırakarak muhtar seçildim."

Muhtar seçildiği için mutlu olduğunu dile getiren Günhan, mahallesi için çalışmaktan mutluluk duyacağını sözlerine ekledi.

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