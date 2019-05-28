Muhterem Nur hakkında suç duyurusu

Sanatçı Müslüm Gürses’in ölümünden önce birlikte çalıştığı Kasırga Prodüksiyon’un sahibi Yusuf Ziya Onar, Gürses’in eşi Muhterem Nur’u ikinci kez savcılığa şikayet etti. Suç duyurusu dilekçesinde Nur’un ‘Yalnızlar Rıhtımı’ şarkısını izinsiz kullandığı öne sürüldü.

Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur ile Gürses’in yıllarca birlikte çalıştığı Kasırga Prodüksiyon’un sahibi Yusuf Ziya Onar arasındaki kavga yeniden alevlendi. Nur’u daha öncesinde savcılığa şikayet eden Onar, avukatı aracılığıyla ikinci bir suç duyurusunda daha bulundu.

Avukatı Oktay Süleyman Öztürk aracılığıyla savcılığa suç duyurusu dilekçesi veren Onar, ‘Yalnızlar Rıhtımı’ isimli şarkının ‘Yaşar Gaga Alakasız Şarkılar Vol2’ CD’sinde izinsiz olarak kullanıldığını, Nur’un ise eserin albümde yer almasını sağlayarak gelir elde ettiğini iddia etti. Onar, avukatı Öztürk aracılığıyla Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur, şarkıcı Nazan Öncel, aranjör Alper Erinç ve Poll Production adına Polat Yağcı hakkında ‘Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu(FSEK) 71. maddesinde düzenlenen manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz’ suçundan soruşturma başlatılmasını talep etti.

Kasırga Prodüksiyon’un sahibi Onar, bir önceki şikayetinde tüm hakların kendisine ait olduğunu söylediği ‘Bunca Gamı Bunca Derdi’ adlı eserin ‘Müslüm Baba’ albümünde izinsiz kullanıldığını iddia ederek Muhterem Nur, Mustafa Uslu, Timuçin Esen, Bayar Müzik, BBC Müzik ve DMC yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Onar’ın avukatı Öztürk’ün savcılığa teslim ettiği suç duyurusu dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

Müvekkilimiz Kadırga Prodüksiyon Org. Kim. Ve Gıda san. Tic. Ltd. Şti.’nin sahibi ve temsilcisidir. Müvekkilimiz merhum ses sanatçısı Müslüm Gürses(Akbaş) ile onun sağlığında uzun yıllar çalışmışlar ve bazı anlaşmalar yapmışlardır. Merhum Müslüm Gürses 2013’de vefat etmiştir. Şikayetimizi konu alan Yalnızlar Rıhtımı adlı eserin tüm hakları müvekkilimize aittir. Bu husus T.C. Kültür Bakanlığı’ndan 10 Mart 2014’de alınan fonogramlara ilişkin kayıt tescil belgesi ile sabittir.

Şikayetimize konu CD Yaşar Gaga tarafından şikayetlilerden Polat Yağcı’nın sahibi olduğu ‘Poll Production’ adlı yapımcı firma tarafından piyasaya sürülmüştür. Muhterem Nur ise bu şirket ile ortak hareket ederek eserin bu plakta yer almasını sağlamış ve bu işten gelir elde etmiştir. Müvekkilim eserin haklarını elinde bulundurmasına rağmen sürecin dışında tutularak hak kaybına uğratılmıştır.

