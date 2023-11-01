"Mükemmel kadın" seçildi! 'Bir sır saklıyorum' diyerek yaptığı itiraf sosyal medyanın gündemine yerleşti

Norveç'te Playboy dergisi tarafından 'mükemmel kadın' olarak seçilen model, büyük bir sır sakladığını itiraf etti. 35 yaşındaki model kendisine ödül getiren görünümünün tamamen doğal olmadığını söyleyerek estetik ameliyat yaptırdığını itiraf etti. Görünüşünü güzelleştirmek için 250 bin Euro (yaklaşık 7 milyon 485 bin TL) harcadığını söyleyen Prazeres, doğal halini de paylaşmayı ihmal etmedi.

"DAHA İYİ YAŞAMIN SIRRI BUDUR"

Brezilyalı model kendisini daha güzel hissetmenin daha iyi bir yaşamın sırrı olduğunu dile getirirken, "Kendimi daha güzel hissetmeyi seviyorum, her zaman kendime olan saygımı yüksek tutmaya çalışıyorum. Daha iyi bir yaşamın sırrı budur. Eğer güzelliğime yatırım yapacaksam tasarruf etmem" dedi.

Fenomen isim hayranlarıyla estetik prosedürden önceki görüntüsünü paylaşarak liposuction ve yüksek çözünürlüklü liposuction, iki burun estetiği, göğüs estetiği, kalça biyoplastisi, yüz biyoplastisi, ayrıca hormonal implantlar geçirdiğini ve kaburga kemiğini aldırdığını söyledi.