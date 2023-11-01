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    4. "Mükemmel kadın" seçildi! 'Bir sır saklıyorum' diyerek yaptığı itiraf sosyal medyanın gündemine yerleşti

    "Mükemmel kadın" seçildi! 'Bir sır saklıyorum' diyerek yaptığı itiraf sosyal medyanın gündemine yerleşti

    01.11.2023 10:01 | Son Güncelleme:
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    Brezilyalı model Janaina Prazeres, Playboy dergisi tarafından 'mükemmel kadın' seçildiği için çok mutlu olduğunu dile getirirken hayranlarından büyük bir sır sakladığını söyledi. 35 yaşındaki model kusursuz güzelliğe ulaşmak için defalarca bıçak altına yattığını söyleyerek estetik yaptırmadan önceki hallerini de paylaşmayı ihmal etmedi. Prazeres'in itirafı sosyal medyada gündem yarattı.

    "Mükemmel kadın" seçildi! 'Bir sır saklıyorum' diyerek yaptığı itiraf sosyal medyanın gündemine yerleşti

    Norveç'te Playboy dergisi tarafından 'mükemmel kadın' olarak seçilen model, büyük bir sır sakladığını itiraf etti. 35 yaşındaki model kendisine ödül getiren görünümünün tamamen doğal olmadığını söyleyerek estetik ameliyat yaptırdığını itiraf etti. Görünüşünü güzelleştirmek için 250 bin Euro (yaklaşık 7 milyon 485 bin TL) harcadığını söyleyen Prazeres, doğal halini de paylaşmayı ihmal etmedi.

    "DAHA İYİ YAŞAMIN SIRRI BUDUR"

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    Brezilyalı model kendisini daha güzel hissetmenin daha iyi bir yaşamın sırrı olduğunu dile getirirken, "Kendimi daha güzel hissetmeyi seviyorum, her zaman kendime olan saygımı yüksek tutmaya çalışıyorum. Daha iyi bir yaşamın sırrı budur. Eğer güzelliğime yatırım yapacaksam tasarruf etmem" dedi.

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    Fenomen isim hayranlarıyla estetik prosedürden önceki görüntüsünü paylaşarak liposuction ve yüksek çözünürlüklü liposuction, iki burun estetiği, göğüs estetiği, kalça biyoplastisi, yüz biyoplastisi, ayrıca hormonal implantlar geçirdiğini ve kaburga kemiğini aldırdığını söyledi.

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