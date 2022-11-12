Mükemmel kaslar için bu karbonhidratlara ihtiyacınız var

Karbonhidratlar, kilo almaya neden olan besinler olarak hafızalara kazındı. Kilo verme ve kas kazanma dünyasından sık sık dışlandılar, ancak tüm karbonhidratlardan kaçınmalı mısınız? Yağsız kaslar kazanmak istiyorsanız diyetinize karbonhidratı dahil etmenin ne kadar önemli olduğunu bilmelisiniz. Sağlıklı kas oluşumu için beslenmenize bazı karbonhidratları eklemelisiniz.

KARBONHİDRATLAR NELERDİR?

Karbonhidratlar bir glikoz formudur ve vücudumuzdaki ana enerji kaynağıdır. Karbonhidratlar hem sağlıklı hem de sağlıksız gıdalarda bulunur. Doğru yiyecekleri seçmek gerekiyor. Cips, kurabiye, kek vb. gibi işlenmiş gıdalar karbonhidrat bakımından yüksektir, ancak bunlar sizin kilo olmanıza neden olabilir.

Karbonhidratlar kaslarımız için yakıt görevi gören glikojen olarak kaslarımızda ve karaciğerimizde depolanır.

Kompleks karbonhidratların (Kinoa, tatlı patates, yulaf vb.) kan dolaşımına girmeleri daha uzun sürer ve egzersiz sırasında sabit bir enerji akışı sağlar.

Sizi daha uzun süre tok tutar, iştahınızı azaltır ve sizi aşırı yemeye daha az yatkın hale getirir.

KAS OLUŞUMU İÇİN GEREKLİ KARBONHİDRATLAR

PİRİNÇ

Pirinç, düşük kalorili sağlıklı bir karbonhidrattır. Bu da onu spor salonunda yorucu bir egzersiz rutininden sonra kendinize yeniden enerji vermek için mükemmel bir yemek haline getiriyor.

KİNOA

Kinoa kahvaltı seçeneği olarak kullanılır. Diyet lifi yüksektir ve gün boyunca size yardımcı olabilecek bir enerji artışı sağlar. Ayrıca bizi daha uzun süre tok tutar ve bir günde yediğimiz öğün miktarını azaltır.

YULAF

Yine vitaminler, mineraller, lif ve karbonhidratlarla dolu mükemmel bir kahvaltı seçeneği. Antrenman seansınız boyunca enerjinizi koruyacağı için antrenman öncesi atıştırmalık olarak yulaf iyi bir tercih olabilir.

TATLI PATATES

Patatesin kilo aldırdığı söylentisi yüzünden yine nam salmış bir besin. Patates ve tatlı patatesler sağlıklı karbonhidratlarda yüksektir, bu nedenle kas kazanmanıza yardımcı olmak için mükemmeldir.





