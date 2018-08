Mükemmel olma psikolojisi

Verdiğim seminerlerden bir tanesinde dinleyicilerimden bazı sorular geldi. Genellikle çocuk sahibi kadınların buluştuğu bir seminerimde çok hoş bir kadın bana “Hem işte çalışıyorum, hem evde, hem de çocuğuma en iyi şekilde bakmaya çalışıyorum ve ayrıca iyi bir eş, partner olmak içinde çabalıyorum, bunların hepsini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum, nasıl daha az yorularak yapabilirim ve nasıl mükemmel olabilirim” diye sormuştu. Bende ona “Aslında bunun cevabı senin duymak istediğin şey değil biliyorum” diye cevap vermiştim. Çünkü o benden nasıl mükemmel olması gerektiği ile ilgili bir formül istiyordu, kendisini daha fazla yıpratacağını göremeden. Oysa mükemmel olmak zorunda değildi bu düşünce de nereden çıkmıştı? Ayrıca mükemmel diye bir şey var mıydı? Kime göre ve neye göreydi bu mükemmellik, sadece yaptıklarından, başardıklarından kendisinin tatmin olması yetmez miydi, başkalarını memnun etme isteği hayatının ilk kuralı mıydı?

Aklımdan bu sorular geçerken konuşmama devam ettim “Etrafımızdaki herkes, sosyal medya, televizyon, günlük yaşamın rutin akışı, her şey bizden mükemmel olmamızı bekliyor, güzel bir fiziğe sahip olmamızı, tamamen fit görünürken aynı zamanda da kaç doğum yapmış olmamızı, çocuğumuz olsa bile fiziğimizin bozulmamasını, çocuklar büyürken eşlerimizi ihmal etmememizi, bir yandan da kariyerli bir kadın olabilmemizi, misafir ağırlarken çeşit çeşit yemekleri sofraya döktürebilmemizi bekliyor. Yaşamın her anında başarılı ve mükemmel olmamızı istiyor. Kaçımız bu mükemmel olabilme telaşına kendimizi kaptırmadan anda kalıp mutlu olabilmeyi başarıyoruz? Kendimize merhametli davranıyoruz? Kaçımız biraz daha özgürce yemek yediği zaman ‘eyvah rejimim bozuldu’ demeden aldığı kilolardan pişman olmadan fiziği ile barışık? Peki kaçımız bu seferde işler yolunda gitmedi ve ben evde her şeye yetişemedim ve bu seferde her şeyi aynı anda düzene koyamadım diye kendisine şefkatle yaklaşıyor acımasızca kendini yargılamıyor eleştirmiyor?”