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Mültecileri kruvaziyerde ağırlayacaklar! Avrupa ülkesinden dikkat çeken öneri

22.07.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda, ülkedeki mültecileri kruvaziyerde barındırmayı tartışıyor. İltica merkezlerindeki yer sorunu nedeniyle hükümetin, Hollanda açıklarına demirleyecek üç kruvaziyeri geçici olarak mültecilerin barınması için kullanmayı düşündüğü belirtildi.

Mültecileri kruvaziyerde ağırlayacaklar! Avrupa ülkesinden dikkat çeken öneri

Hollanda'da iltica merkezlerinde yaşanan yer sorunları ve belediyelerin mültecilere yer bulamaması sebebiyle kruvaziyerlerin geçici barınma merkezi olarak kullanılması tartışılıyor.

Hollanda kamu yayıncısı NOS'ta yer alan haberde Adalet ve Güvenlikten sorumlu Devlet Bakan'ı Eric van der Burg'un mülteci merkezlerindeki yer sorunlarına ilişin açıklamasına yer verildi.

Haberde, hükümetin, Hollanda açıklarına demirleyecek üç kruvaziyeri geçici olarak mültecilerin barınması için kullanmayı düşündüğü belirtildi.

Geçici koruma merkezlerinde yoğunluk ve başvuru sürecinin uzunluğu sebebiyle mültecileri aylarca bu merkezlerde beklediği hatırlatılan haberde, Van der Burg'un "Acı gerçek, bu durumun biraz daha süreceğini gösteriyor." şeklindeki sözlerine yer verildi.

Haberde, üç kruvaziyerin Hollanda'ya doğru yola çıktığını belirtilirken, bunlardan birinin Amsterdam yakınlarındaki Velsen kasabası açıklarında demirleyeceği kaydedildi.

Diğer iki kruvaziyer için henüz uygun bir yer bulunamadığı belirtilen haberde bazı belediyelerin kruvaziyerin kendi bölgelerinde demirlemesine karşı çıktığı hatırlatıldı.

Haberde, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Hollanda Mülteci Konseyinin, van der Burg'un kruvaziyer fikrini "dikkat çekici" ve "tuhaf" bulduğu aktarıldı.

Mülteci hukukçularının ve uzmanlarının görüşlerine yer verilen haberde, bu çözümün "saçma bir fikir" olduğu fakat "hukuken yasaklanmadığı" şeklindeki değerlendirmeler paylaşıldı.

İLTİCA BAŞVURULARI ULUSAL KRİZE DÖNÜŞTÜ

Hollanda'nın Ter Apel şehrindeki iltica başvuru merkezinde aylardır süren yoğunluk ulusal krize dönüştü.

Hollanda hükümeti, iltica merkezindeki yoğunluğu azaltmaya çalışırken, Hollanda Kızılhaçı da yeterli yatak olmaması sebebiyle iltica merkezinin bahçesine çadır kurmuştu.

Çadırların kaldırılmasına rağmen çok sayıda mülteci bahçede yatmaya devam etmişti.

Hollanda Kızılhaçının "gayriinsani" olarak nitelendirdiği durumun düzeltilmesi için Hollanda hükümeti geçen hafta "ulusal kriz ekibi" kurmuştu. (AA)

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Hollanda
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