Multivitamin kullanımı koronavirüsten korur mu? 

Sağlıklı bir bireyde multivitaminin kullanımının kişiye zarar vermeyeceğini ancak böbrek ve karaciğer hastalığı olanlar, yaşlı bireyler, gebeler, kanser hastaları, özel beslenmeye tabi hastalar (Çölyak vb) ile immün sistemi baskılanmış hastaların hekim kontrolünde multivitamin kullanması gerektiğini vurgulayan Dr. Gaye Hafez şunları söyledi: "Bu tip ürünlerin içinde vitaminlerin yanı sıra, bazı mineraller, bitki ekstreleri ve bazı tatlandırıcılar mevcut. Bu saydığımız özel risk grupları, genellikle çoklu sayıda ilaç kullanan bireylerden oluşuyor. Çoklu ilaç kullanımında ilaç-ilaç, ilaç-bitki etkileşimleri de olabileceğinden, bu hasta gruplarında hekim önerisi dışında multivitamin önermiyoruz. Ancak sağlıklı bireylerde de günlük doz miktarını geçmek elbette yanlış. O durumda, sağlıklı bireyler de zarar görür. Her ürünün içeriği farklı olduğu için doz örneği veremiyorum ancak multivitaminlerin de tıpkı ilaçlardaki gibi günlük doğru dozda kullanılması gerekiyor"

Multivitamin kullanımı konusunda önerilerde bulunan Dr. Gaye Hafez, "Günlük hayatta bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için ne yapılıyorsa, onları yapmaya devam edilmeli. Ek bir desteğe ihtiyaç duyulması yahut laboratuvar testlerinde herhangi bir vitamin eksikliği tespit edilmiş olması halinde, ilgili vitamini içeren ürünler kullanılabilir. Multivitamin grubu zengin, bu alanda pek çok ürün var. Multivitaminin yanı sıra, az önce saydığım risk grupları dışındaki hastalarda beta-glukan, koenzimQ10 içeren ürünler, kara mürver çiçeği ekstresi ve C vitamini içeren takviye ürünleri de kullanılabilir" şeklinde konuştu.

AŞIRI DEZENFEKTAN KULLANIMINA DİKKAT

Hijyen amaçlı aşırı dezenfektan kullanımına da değinen Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üy. Gaye Hafez konu ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: "Aşırı kullanımdan kasıt, her iki dakikada bir alkol bazlı dezenfektan ile elimizi yıkamaksa, buna gerek yok, cildi tahriş eder. Sağlık Bakanlığı, her iki saatte bir, su ve sabun ile 20 saniye boyunca el yıkamanın gerektiğini üzerine basarak vurguluyor. Dışarıyla temas edildiğinde, para vb elden ele dolaşan materyallere dokunulduğunda, toplu taşıma kullanmak zorunda kalındığında mümkün olan en kısa zaman içinde eller yıkanmalı. Çok sık el yıkamak, alkol bazlı dezenfektan veya kolonya kullanmak, elbette bir süre sonra cildi tahriş edebilir. Başta cilt kuruluğu olmak üzere, dermatit veya ciltte minör enfeksiyonlara yol açabilir. Alerji oluşturabilir. Ancak bu ikinci aşamada düşüneceğimiz bir şey. Cilt kuruluğunu ve beraberinde getirdiği bu riskleri önlemek için, dermokozmetik ürün gruplarında yer alan el kremleri, cilt nemlendiricileri kullanılabilir. Şu an sosyal ortam izolasyonu ve hijyen koronavirüsten korunmak için tek çaremiz." (DHA)