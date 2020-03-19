Multivitamin kullanımı koronavirüsten korur mu? 

Dünyayı etkileyen ve Türkiye’de de vakaları görülmeye başlanan koronavirüs salgınına önlem olarak vatandaşlar multivitamin ürünleri kullanımına gidiyor. Türkiye’de yapılan güncel bir ankete göre halkın yüzde 97’sinin bu virüsü duyduğu, yüzde 85’inin uygulanması gereken koruyucu yöntemleri bildiği ancak yüzde 55’inin bu yöntemleri uyguladığı sonucu ortaya çıktı. Açıklanan yöntemlerin dışında bağışıklık sistemini güçlendireceği inancıyla multivitamin destek ürünlerine de büyük bir talep olduğu belirlendi. Multivitamin desteği almanın koronavirüse karşı bir çözüm olup olmadığıyla ilgili Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üy. Gaye Hafez, açıklamalarda bulundu. "VİTAMİNLERDEN MUCİZE BEKLENMEMELİ" Dr. Öğr. Üy. Gaye Hafez, “tüm multivitamin ve/veya ürünlerin önem sırası, Sağlık Bakanlığınca açıklanan yöntemlerden, yani kişisel farkındalık ve sorumluluğun öneminden sonra geliyor" dedi ve ekledi: "Tedavisi henüz bulunmamış bir hastalık karşısında yapabileceklerimizin başında kişisel hijyen kurallarına uymak ve bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak geliyor, halka mucize ürünlerden söz edemeyiz"

Dr. Gaye Hafez, "Günlük hayatta bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için ne yapıyorsanız, onları yapmaya devam etmelisiniz. Sebze ve meyve ağırlıklı olmak üzere düzgün beslenme, düzenli uyku, ağır olmamak kaydıyla egzersiz öneriliyor. Sağlıklı bir bireyin bu söylediklerimizden eksikleri varsa veya kişi ek bir destek istiyorsa multivitamin kullanabilir. Buradaki amaç, virüsü yok etmek veya hastalığı tedavi etmek değil, bağışıklık sistemini güçlendirmek" şeklinde konuştu. "DOĞRU DOZ" UYARISI Sağlıklı bir bireyde multivitaminin kullanımının kişiye zarar vermeyeceğini ancak böbrek ve karaciğer hastalığı olanlar, yaşlı bireyler, gebeler, kanser hastaları, özel beslenmeye tabi hastalar (Çölyak vb) ile immün sistemi baskılanmış hastaların hekim kontrolünde multivitamin kullanması gerektiğini vurgulayan Dr. Gaye Hafez şunları söyledi: "Bu tip ürünlerin içinde vitaminlerin yanı sıra, bazı mineraller, bitki ekstreleri ve bazı tatlandırıcılar mevcut. Bu saydığımız özel risk grupları, genellikle çoklu sayıda ilaç kullanan bireylerden oluşuyor. Çoklu ilaç kullanımında ilaç-ilaç, ilaç-bitki etkileşimleri de olabileceğinden, bu hasta gruplarında hekim önerisi dışında multivitamin önermiyoruz. Ancak sağlıklı bireylerde de günlük doz miktarını geçmek elbette yanlış. O durumda, sağlıklı bireyler de zarar görür. Her ürünün içeriği farklı olduğu için doz örneği veremiyorum ancak multivitaminlerin de tıpkı ilaçlardaki gibi günlük doğru dozda kullanılması gerekiyor"