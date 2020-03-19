HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Multivitamin kullanımı koronavirüsten korur mu? 

Multivitamin kullanımı koronavirüsten korur mu? 

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.03.2020 11:28 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınından korunmak için başvurulan yollardan biri de multivitamin desteği. Ancak multivitamin kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Konu ile ilgili tavsiyelerde bulunan Hafez, sağlıklı bireyde multivitaminin kullanımının kişiye zarar vermeyeceğini ancak böbrek ve karaciğer hastalığı olanlar, yaşlı bireyler, gebeler, kanser hastaları, özel beslenmeye tabi hastalar (Çölyak vb) ile immün sistemi baskılanmış hastaların hekim kontrolünde kullanması gerektiğini söyledi

Multivitamin kullanımı koronavirüsten korur mu? 

Dünyayı etkileyen ve Türkiye’de de vakaları görülmeye başlanan koronavirüs salgınına önlem olarak vatandaşlar multivitamin ürünleri kullanımına gidiyor. Türkiye’de yapılan güncel bir ankete göre halkın yüzde 97’sinin bu virüsü duyduğu, yüzde 85’inin uygulanması gereken koruyucu yöntemleri bildiği ancak yüzde 55’inin bu yöntemleri uyguladığı sonucu ortaya çıktı. Açıklanan yöntemlerin dışında bağışıklık sistemini güçlendireceği inancıyla multivitamin destek ürünlerine de büyük bir talep olduğu belirlendi. Multivitamin desteği almanın koronavirüse karşı bir çözüm olup olmadığıyla ilgili Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üy. Gaye Hafez, açıklamalarda bulundu.

"VİTAMİNLERDEN MUCİZE BEKLENMEMELİ"

Dr. Öğr. Üy. Gaye Hafez, “tüm multivitamin ve/veya ürünlerin önem sırası, Sağlık Bakanlığınca açıklanan yöntemlerden, yani kişisel farkındalık ve sorumluluğun öneminden sonra geliyor" dedi ve ekledi: "Tedavisi henüz bulunmamış bir hastalık karşısında yapabileceklerimizin başında kişisel hijyen kurallarına uymak ve bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak geliyor, halka mucize ürünlerden söz edemeyiz"

Dr. Gaye Hafez, "Günlük hayatta bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için ne yapıyorsanız, onları yapmaya devam etmelisiniz. Sebze ve meyve ağırlıklı olmak üzere düzgün beslenme, düzenli uyku, ağır olmamak kaydıyla egzersiz öneriliyor. Sağlıklı bir bireyin bu söylediklerimizden eksikleri varsa veya kişi ek bir destek istiyorsa multivitamin kullanabilir. Buradaki amaç, virüsü yok etmek veya hastalığı tedavi etmek değil, bağışıklık sistemini güçlendirmek" şeklinde konuştu.

"DOĞRU DOZ" UYARISI

Sağlıklı bir bireyde multivitaminin kullanımının kişiye zarar vermeyeceğini ancak böbrek ve karaciğer hastalığı olanlar, yaşlı bireyler, gebeler, kanser hastaları, özel beslenmeye tabi hastalar (Çölyak vb) ile immün sistemi baskılanmış hastaların hekim kontrolünde multivitamin kullanması gerektiğini vurgulayan Dr. Gaye Hafez şunları söyledi: "Bu tip ürünlerin içinde vitaminlerin yanı sıra, bazı mineraller, bitki ekstreleri ve bazı tatlandırıcılar mevcut. Bu saydığımız özel risk grupları, genellikle çoklu sayıda ilaç kullanan bireylerden oluşuyor. Çoklu ilaç kullanımında ilaç-ilaç, ilaç-bitki etkileşimleri de olabileceğinden, bu hasta gruplarında hekim önerisi dışında multivitamin önermiyoruz. Ancak sağlıklı bireylerde de günlük doz miktarını geçmek elbette yanlış. O durumda, sağlıklı bireyler de zarar görür. Her ürünün içeriği farklı olduğu için doz örneği veremiyorum ancak multivitaminlerin de tıpkı ilaçlardaki gibi günlük doğru dozda kullanılması gerekiyor"

Multivitamin kullanımı konusunda önerilerde bulunan Dr. Gaye Hafez, "Günlük hayatta bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için ne yapılıyorsa, onları yapmaya devam edilmeli. Ek bir desteğe ihtiyaç duyulması yahut laboratuvar testlerinde herhangi bir vitamin eksikliği tespit edilmiş olması halinde, ilgili vitamini içeren ürünler kullanılabilir. Multivitamin grubu zengin, bu alanda pek çok ürün var. Multivitaminin yanı sıra, az önce saydığım risk grupları dışındaki hastalarda beta-glukan, koenzimQ10 içeren ürünler, kara mürver çiçeği ekstresi ve C vitamini içeren takviye ürünleri de kullanılabilir" şeklinde konuştu.

AŞIRI DEZENFEKTAN KULLANIMINA DİKKAT

Hijyen amaçlı aşırı dezenfektan kullanımına da değinen Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üy. Gaye Hafez konu ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: "Aşırı kullanımdan kasıt, her iki dakikada bir alkol bazlı dezenfektan ile elimizi yıkamaksa, buna gerek yok, cildi tahriş eder. Sağlık Bakanlığı, her iki saatte bir, su ve sabun ile 20 saniye boyunca el yıkamanın gerektiğini üzerine basarak vurguluyor. Dışarıyla temas edildiğinde, para vb elden ele dolaşan materyallere dokunulduğunda, toplu taşıma kullanmak zorunda kalındığında mümkün olan en kısa zaman içinde eller yıkanmalı. Çok sık el yıkamak, alkol bazlı dezenfektan veya kolonya kullanmak, elbette bir süre sonra cildi tahriş edebilir. Başta cilt kuruluğu olmak üzere, dermatit veya ciltte minör enfeksiyonlara yol açabilir. Alerji oluşturabilir. Ancak bu ikinci aşamada düşüneceğimiz bir şey. Cilt kuruluğunu ve beraberinde getirdiği bu riskleri önlemek için, dermokozmetik ürün gruplarında yer alan el kremleri, cilt nemlendiricileri kullanılabilir. Şu an sosyal ortam izolasyonu ve hijyen koronavirüsten korunmak için tek çaremiz." (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs riskine karşı 14 kuralSağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs riskine karşı 14 kural
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs koronavirüs salgını multivitamin

En Çok Okunan Haberler

'Atatürk'e hakaret' iddiasına MSB'den fotoğraflı yanıt

'Atatürk'e hakaret' iddiasına MSB'den fotoğraflı yanıt

Aleviler için skandal sözler: Bir otele tıkıp yakabilirsin

Aleviler için skandal sözler: Bir otele tıkıp yakabilirsin

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

Beklenen büyük indirim geldi

Beklenen büyük indirim geldi

Vaka sayısının bini aştığını söylemişti! Yeni açıklama geldi

Vaka sayısının bini aştığını söylemişti! Yeni açıklama geldi

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bir ilk yaşandı

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bir ilk yaşandı

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs, Görevimiz Tehlike 7 ekibini durduramadı

Koronavirüs, Görevimiz Tehlike 7 ekibini durduramadı

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Koronavirüs tedavisi için umut veren açıklama: İnanılmaz ilerleme var

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

Koronavirüs ile ilgili çarpıcı Türkiye açıklaması

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Avrupa'yı sarsan Koronavirüs Türkiye'ye neden uğramadı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastalık stresine dikkat: Koronavirüse kapı aralıyor!

Hastalık stresine dikkat: Koronavirüse kapı aralıyor!

Koronavirüste en düşük ölüm oranı Güney Kore'de! İşte sırrı

En düşük ölüm oranı o ülkede! Nasıl başardılar?

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs riskine karşı 14 altın kural

Sağlık Bakanlığı duyurdu! Koronavirüs riskine karşı 14 kural

Koronavirüs kaygısıyla nasıl başa çıkabiliriz?

Koronavirüs kaygısıyla nasıl başa çıkabiliriz?

Kuru öksürük ile koronavirüs belirtisi öksürük nasıl ayırt edilir?

Kuru öksürük ile koronavirüs öksürüğü nasıl ayırt edilir?

Berberden koronavirüse karşı maske ve eldivenli önlem

Berberler koronavirüse karşı nasıl önlemler alıyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.