HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Mumsu dokuyu ovalayın ama dikkat! Ayakta deri sertleşmesinin sebepleri

Mumsu dokuyu ovalayın ama dikkat! Ayakta deri sertleşmesinin sebepleri

16.03.2021 17:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayakta oluşan deri sertleşmesi, cildinize tekrar tekrar uygulanan basınç ve sürtünmeden kaynaklanabilir ve bu da nasır oluşmasına neden olabilir. Bu tip cilt, görünüşte sert ve mumsu görünümdedir. Ancak zamanla hassas ve dokunulduğunda acı verici olabilir. Peki ayaktaki deri sertleşmesinden nasıl kurtulunur, görelim.

Ayakta deri sertleşmesi, basışta bir problem olduğunu gösterir. Ayağın tabanında hangi bölgeler olursa olsun deri sertleşmesi yaşanması, yanlış ayakkabı giyilmesi, anatomik olarak ayak basış bozukluğunu işaret eder.

Sertleşmenin olduğu yerde basıncın fazla olduğu düşünülmelidir. Vücudun ağırlığı belirli bir bölgeye çok fazla gelirse, deri kendini korumaya alır ve bir takım sertleşmeler meydana gelir. Sert cilt vakalarının çoğu evde tedavi edilebilir. Evde sert deriyi nasıl onaracağınızı anlattık.

DERİ SERTLEŞMESİNE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sert cilt bölgesini 10 dakika ılık suda bekletin. Bu, cildi yumuşatmaya ve çıkarılmasını kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır.
Bölgeye nazikçe sünger taşı veya büyük bir tırnak törpüsü uygulayın. Yana doğru hareketle başlayın ve ardından ölü deriyi çıkarmak için küçük daireler çizin.
Cildi rahatlatmak için nemlendirici uygulayın. Salisilik veya glikolik asit içeren bir losyon, kalan ölü deriyi nazikçe çıkararak ek faydalar sağlayabilir.
Sert cilt tamamen yok olana kadar işlemi günlük olarak tekrarlayın. İlk denemenizde fazla törpülemekten ve fazla ovalamadan kaçının bu, çevredeki cildi tahriş edebilir ve daha fazla yaralanmaya neden olabilir.
Sert deriyi çıkarırken keskin nesnelerden uzak durun. Buna jilet, tırnak makası ve makas da dahil. Bu araçların tümü, cildinizi yanlışlıkla kesip enfeksiyona yol açmasına neden olabilir.
Sünger taşı kullanmak işe yaramıyorsa, bir doktora görünmeyi düşünün.

Screenshot_24

Sert cildi önlemek için ayağınıza uygun bir şekilde oturan ayakkabılar tercih edin. Düzenli olarak nemlendirici veya losyon kullanın. Banyo yaptıktan veya duş aldıktan hemen sonra uygulamanız daha etkili sonuç almanızı sağlayacaktır.

Ev ilaçlarına ve yaşam tarzı değişikliklerine rağmen sert deri kaybolmazsa, altta yatan bir durum olasılığını anlamak için doktorunuza görünmeniz gerekebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
Lavanta nereden alınır? İşte lavantanın faydalarıLavanta nereden alınır? İşte lavantanın faydaları
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Birini öldürdüğünü polisten öğrendi

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

Durum çok vahim! İşte normalleşmesi en zor ilimiz

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

100 binin üzerinde kişinin gelmesi bekleniyor! Endişelendiren açıklama

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

'Cumhurbaşkanı adaylığı' ile ilgili flaş iddia!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Moderna’nın Covid-19 aşısı çocuklar üzerinde denenmeye başladı

Artık çocuklar üzerinde de deneniyor

Üzerlik tohumununun faydaları nelerdir? Saraçoğlu teker teker anlattı

Üzerlik tohumununun faydaları nelerdir?

Lavanta nereden alınır? İşte lavantanın faydaları

Lavanta nereden alınır? İşte lavantanın faydaları

Meyan kökü çayı nasıl yapılır? İşte meyan kökünün faydaları

Meyan kökü çayı nasıl yapılır?

Adaçayı ve ebegümeci çayı nasıl yapılır? Adaçayı ve ebegümeci virüse karşı etkili mi? Saraçoğlu açıkladı

Adaçayı ve ebegümeci çayı nasıl yapılır, virüse karşı etkili mi?

Doktorun gözünden Covid-19 savaşçıları

Doktorun gözünden Covid-19 savaşçıları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.