Mumsu dokuyu ovalayın ama dikkat! Ayakta deri sertleşmesinin sebepleri

Ayakta deri sertleşmesi, basışta bir problem olduğunu gösterir. Ayağın tabanında hangi bölgeler olursa olsun deri sertleşmesi yaşanması, yanlış ayakkabı giyilmesi, anatomik olarak ayak basış bozukluğunu işaret eder.

Sertleşmenin olduğu yerde basıncın fazla olduğu düşünülmelidir. Vücudun ağırlığı belirli bir bölgeye çok fazla gelirse, deri kendini korumaya alır ve bir takım sertleşmeler meydana gelir. Sert cilt vakalarının çoğu evde tedavi edilebilir. Evde sert deriyi nasıl onaracağınızı anlattık.

DERİ SERTLEŞMESİNE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sert cilt bölgesini 10 dakika ılık suda bekletin. Bu, cildi yumuşatmaya ve çıkarılmasını kolaylaştırmaya yardımcı olacaktır.

Bölgeye nazikçe sünger taşı veya büyük bir tırnak törpüsü uygulayın. Yana doğru hareketle başlayın ve ardından ölü deriyi çıkarmak için küçük daireler çizin.

Cildi rahatlatmak için nemlendirici uygulayın. Salisilik veya glikolik asit içeren bir losyon, kalan ölü deriyi nazikçe çıkararak ek faydalar sağlayabilir.

Sert cilt tamamen yok olana kadar işlemi günlük olarak tekrarlayın. İlk denemenizde fazla törpülemekten ve fazla ovalamadan kaçının bu, çevredeki cildi tahriş edebilir ve daha fazla yaralanmaya neden olabilir.

Sert deriyi çıkarırken keskin nesnelerden uzak durun. Buna jilet, tırnak makası ve makas da dahil. Bu araçların tümü, cildinizi yanlışlıkla kesip enfeksiyona yol açmasına neden olabilir.

Sünger taşı kullanmak işe yaramıyorsa, bir doktora görünmeyi düşünün.