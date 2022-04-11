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Münevver Karabulut'un babasından yeni iddia! Cem Garipoğlu'nun ailesine tepki gösterdi: Fotoğrafı internete verdiler, bu ne rezillik!

11.04.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Garipoğlu'nun öldüğüne inanmadığını ve mezarının açılması için talepte bulunacağını açıklayan Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'tan yeni açıklamalar geldi. “FETÖ bağlantısının olabileceğini düşünüyorum” diyen Karabulut, internette paylaşılan fotoğraf nedeniyle Garipoğlu ailesine tepki gösterdi. Acılı baba "Aile fotoğrafı ile internete verdiler. Kızıma saygıları yok, hiç olmazsa kendi çocuklarına da mı saygıları yok? Bu ne rezillik!" dedi.

Münevver Karabulut'un babasından yeni iddia! Cem Garipoğlu'nun ailesine tepki gösterdi: Fotoğrafı internete verdiler, bu ne rezillik!

Münevver Karabulut’u vahşice öldüren ve daha sonra cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun ölmediğiyle ilgili iddialar olay yarattı. Garipoğlu'nun intihar ettiğine inanmadığını ve mezarını açtırmak için talepte bulunacağını söyleyen acılı baba Süreyya Karabulut'tan yeni açıklamalar geldi. Baba Karabulut, çok konuşulacak yeni bir iddiayı da gündeme getirdi.

Kanal D’nin, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelen, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programına; Cem Garipoğlu tarafından katledilen Münevver Karabulut’un babası Süreyya Karabulut bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BABA KARABULUT'TAN 'FETÖ' İDDİASI

FETÖ bağlantısının olabileceğini söyleyen Karabulut, “Benim için önemli olan mezarın açılması. Gerçekler ortaya çıksın. Sokaktaki insan bana soruyor ‘Cem Garipoğlu öldü mü, kaçırıldı mı?’ artık bu soruların muhatabı olmak istemiyorum” dedi.

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GARİPOĞLU AİLESİNE FOTOĞRAF TEPKİSİ

Süreyya Karabulut, kızının kanı bulaşan koltuğun sosyal medyada Cem Garipoğlu’nun ailesi tarafından paylaşılmasına da değindi. Karabulut, “Aile fotoğrafı ile internete verdiler. Kızıma saygıları yok, hiç olmazsa kendi çocuklarına da mı saygıları yok? Bu ne rezillik!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“197 gün bana kan kusturdular” diyen Süreyya Karabulut “Cem Garipoğlu’nun naaşını sessiz sedasız gömdüler. Bana fotoğraf gösterdiler. Ben fotoğrafı ne yapayım? Sorarım size” sözleriyle şüphesini bir kez daha dile getirdi.

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"İNTİHAR DİYE BİR ŞIK YOK"

Öte yandan A Haber'e de açıklamalara bulunan Karabulut, "Öldürüldü veya kaçırıldı. 2 tane şık var. Üçüncü şık yok. Benim için önemli olan şu anda mezarın açılması. Başka bir dileğim yok. Bu cani cellat! Öldü mü? Öldürüldü mü? Kaçtı mı? Kaçırıldı mı? Bunlar kafamdaki soru işaretlerinden bir tanesi sürekli içim içimi kemiriyor. İntihar ettiğine ben inanmıyorum. İntihar etseydi baştan 197 gün kaçmazdı. Kaçan bir insan intihar eder mi?" diye konuştu.

A HABER

"BU KABUSA SON VERMEM LAZIM"

Karabulut açıklamasının devamında "Kesinlikle mezarın açılıp sonucunu görmem lazım. Bu bir kabus, bu kabusa son vermem lazım. Beni ikna etmeleri için mezarının açılması gerekli. Kızım rahmetlinin nasıl öldüğünü öldürüldüğünü tüm Türkiye gördü. Bunun nasıl öldüğünü nasıl öldürüldüğünü görmek benim hakkım değil mi?" ifadelerini kullandı.

Cem-Garipoğlu'un-ölmediği-iddiası-sonrası-mezarı-açılacak-mı-Sosyal-medyadaki-fotoğraf-şüpheyi-tetikledi,-intihardan-2-ay-önceki-detay...

SON DAKİKA | Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası sonrası mezarı açılacak mı? Sosyal medyadaki fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önce...Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası sonrası mezarı açılacak mı? Sosyal medyadaki fotoğraf şüpheyi tetikledi, intihardan 2 ay önce...


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