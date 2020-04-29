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  4. Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuşun cansız bedeni bulundu

Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuşun cansız bedeni bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 11:21 | Son Güncelleme

Tunceli'de 17 Mart'ta Jandarma Arama Kurtarma timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedenine ulaşıldı.

Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuşun cansız bedeni bulundu

Son dakika haberin göre Tunceli'de 17 Mart'ta Jandarma Arama Kurtarma timlerinin Munzur Çayı'ndaki tatbikatında botun devrilmesiyle akıntıya kapılarak kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedenine ulaşıldı.

Ayrıntılar gelecek...

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