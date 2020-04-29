Munzur Çayı'nda kaybolan uzman çavuşun cansız bedeni bulundu

Son dakika haberin g\u00f6re Tunceli'de 17 Mart'ta Jandarma Arama Kurtarma timlerinin Munzur \u00c7ay\u0131'ndaki tatbikat\u0131nda botun devrilmesiyle ak\u0131nt\u0131ya kap\u0131larak kaybolan Jandarma Uzman \u00c7avu\u015f Y\u0131lmaz G\u00fcne\u015f'in cans\u0131z bedenine ula\u015f\u0131ld\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar gelecek...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130\u015f Bankas\u0131'ndan ihracat\u00e7\u0131lara destekKuyru\u011fun sonu g\u00f6r\u00fcnmediMigren a\u011fr\u0131s\u0131n\u0131 en \u00e7ok ge\u00e7irecek do\u011fal y\u00f6ntemler nelerdir?