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Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor

15.02.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MİT haberi nedeniyle hüküm giyen gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan, İstinaf Mahkemesi kararı sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine teslim olmaya gitti.

Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor

Libya’da görev yaptığı sırada şehit düşen MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesine ilişkin hapis cezasına çarptırılan ve cezaları onanan Murat Ağırel ile Barış Pehlivan, cezaevine girmek için teslim olmak üzere adliyeye geldi.

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MURAT AĞIREL VE BARIŞ PEHLİVAN'DAN PAYLAŞIM

Murat Ağırel Twitter hesabından, "Şehit olan vatan evlatlarına şehadet dilediğim için bugün tekrar cezaevine giriyorum. Şehit edenler ise ülkemde renkli halılar ile karşılanıyor. Şimdiye kadar yazdığım hiçbir şeyi yalanlayamayanlar beni adaletsizlikle susturacaklarını sanıyorlar. Susmayın, korkmayın, alışmayın" paylaşımını yaptı.

Çağlayan Adliyesi'nden fotoğrafını paylaşan Barış Pehlivan da "Üçüncü kez… İşte geldik, gidiyoruz… Hoşça kalın şimdilik…" ifadesini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 2 Şubat'ta 'Mit Mensubu haberleri' davasında yargılanan gazeteciler hakkında İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını onamıştı.

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