Murat Gezici, AK Parti'nin oy oranını açıkladı

RS FM'de Fotoğrafın Tamamı programına katılan Murat Gezici son araştırmalarından bazı verileri de ilk kez paylaştı. "Her beş seçmenden biri ben Kürt kökenliyim diyor. Yani %20 demek bu, ve bu seçmenin en yoğun yaşadığı yer de İstanbul. İstanbul'da seçimin belirleyicisi Kürt seçmen olacak ve Kürt seçmenler ekonomik krizi diğer gruplara göre daha ağır hissediyor" diyen Murat Gezici şöyle devam etti:

"ÜÇ BÜYÜK İL İÇİN KÜRT OYLARI GEREKLİ"

"Ekonomik sıkıntıların faturasını bu iktidara kesiyor. Türkiye genelinde 81 vilayetin hepsinde Ak Parti'nin oy oranı %40'ın altındadır. Konya, Kocaeli ve Kayseri gibi yerlerde bile Ak Parti'nin oyu %40'ın altında. Ak Parti bu sıkıntılı süreci görüyor ama en önemli 3 il var. İstanbul, Ankara ve İzmir. Ak Parti buraları MHP ile ittifak ile alabileceğini görüyor ama Kürt seçmenleri de rahatsız ettiğini görüyor."

Gezici'ye göre Ak Parti'nin içinden de MHP'ye karşı bir tavır gelişmeye başladı. "Kürt seçmenin bir kısmının İyi Parti'ye bir kısmının da HDP'ye oy verdiğini görüyoruz. MHP ile ittifakın, Cumhur ittifakından sonra da devam etmesi AK Parti seçmenini de rahatsız ediyordu. MHP'nin ‘devletin başı' gibi bir görüntü vermesinden, ‘derin devlet' gibi görünmesinden de AK Parti tabanı rahatsızdı. Kanaat önderlerinde de var bu rahatsızlık" dedi.