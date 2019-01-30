Murat Hazinedar: Genel başkanım arkamda durmamıştır

Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA - BEŞİKTAŞ eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "Genel başkanım ise hem kendi lafını hem de parti hukukunu çiğnetmeyi göze alarak arkamda durmamıştır" dedi.

Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, basın toplantısı düzenledi

Hazinedar, "Siyasi partiler millete hizmet etmek için kurulmuş organizasyonlardır. Ama CHP'de tam tersine ne kadar millete sırtınızı döner ve parti içine oynarsanız, o kadar irtifa kazanacağınız bir siyasi yapı ve anlayış bulunmaktadır. Benim yanımda tek bir MYK üyesi ya da parti meclisi üyesi olmadığı için aday belirleme sürecinde ismimi hatırlayan olmadı. Genel başkanım ise hem kendi lafını hem de parti hukukunu çiğnetmeyi göze alarak arkamda durmamıştır" dedi.

"BİR FAKSLIK İŞİ VAR"

"Buradan genel başkana, MYK üyelerine ve parti meclisi üyelerine soruyorum" diyen Hazinedar, "Battal Bey'i yeniden aday yaparken ya da Murat Hazinedar ismini hiçbir şekilde değerlendirmeye dahi almazken ölçüleriniz, parametreleriniz neydi? Halkın sevgisi teveccühü mü? Anketler ortada. Kumpaslarla görevden uzaklaştırıldığım tarihe kadar hem kendi ilçem Beşiktaş'ta, hem de İstanbul'da 39 ilçede yapılan anketlerde İstanbul'da birinci çıkan belediye başkanı ben oldum. Hatta CHP'nin bugün büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun o tarihlerde yaptırdığı İstanbul anketlerinde ben birinci çıkıyordum. Kendisine sorabilirsiniz. Buradan ona da seslenmek istiyorum; unutmasın ki büyükşehir belediye başkanı bile olsa İçişleri Bakanlığı nezrinde maalesef bir fakslık işi var. Bizim olduğumuz gibi. Bugün partisinin genel meclisinde haksızlığa uğramış bir arkadaşına söyleyecek bir sözü yoksa yarın Allah korusun kendisine yapılacak böyle bir haksızlıkta herhalde bu açıklamamı hatırlayacak ve vicdanı sızlayacaktır" şeklinde konuştu.