Murat Kurum'a İstanbul'da protesto! Destek zannedip “Allah razı olsun” dedi

Yerel seçime bir aydan az bir süre kala adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, bugün Pendik'te vatandaşlarla buluştu.

"İSTANBUL'DA FETRET DÖNEMİNİ BİTİRECEĞİZ"

Hamsi Festivali'nde konuşan Kurum, “Bugün Pendik her zamanki gibi coşkulu. Bugün Pendik 31 Mart zaferini müjdeliyor. Sizlerle yol arkadaşı olmak, sizler için yola çıkmak şereflerin, gururların en büyüğü. Biz bakanlık yaptığımız görev boyunca milletimizin yanında olduk. 31 Mart'tan sonra İstanbul’da fetret dönemini bitireceğiz, İstanbul’un yeniden yükselişini başlatacağız. Bu anlamlı buluşmaya, hamsi festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Ahmet Cin başkanıma teşekkür ediyorum. Karadeniz’imizi adeta Pendik’imize getirdik. Hamsi bahane, burada dostluğumuzu muhabbetimizi pekiştireceğiz” dedi.

"ALLAH RAZI OLSUN"

Kurum konuşmasını yaparken TOKİ mağdurları tarafından protesto edildi. "Mağdurlar burada, Murat Kurum buraya” sloganları atılırken Kurum,sloganları kendisine destek zannederek “Allah razı olsun” dedi.

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