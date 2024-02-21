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  4. Murat Kurum'u kızdıran soru: ‘Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız!’

Murat Kurum'u kızdıran soru: ‘Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız!’

21.02.2024 16:29 | Son Güncelleme:
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Sözcü TV muhabirinin sorduğu soruya çok sert yanıt verdi. Kurum, depremde hayatını kaybeden insan sayısı ile ilgili açıklaması hakkında sorulan soru üzerine "Aynı programda Kahramanmaraş depremlerinde 53 bin canımızı bir asırda 130 bin kişiyi kaybettiğimizi ifade ettik. Daha fazla insanın vefat etmesi sizi mutlu mu ediyor? Bu nasıl bir anlayıştır" dedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere 1,5 aydan kısa bir süre kalırken partilerin belediye başkanı adayları çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda İstanbul'un bütün ilçelerini gezmeye devam eden AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Arnavutköy'de katıldığı programda projelerinden bahsederken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SÖZCÜ TV MUHABİRİNİN SORUSUNA SERT TEPKİ

İBB Başkan adayı Murat Kurum, Sözcü TV muhabirinin depremle ilgili sorusuna “Bir açıklama yapmıştınız 130 bin sayısını daha sonra düzeltmiştiniz ama…” diye başlaması üzerine hemen araya girerek şu ifadeleri kullandı:

"Düzelttiğimizi kendiniz de ifade ediyorsunuz. Siz maalesef hep bir gündem değiştirme, gündemi perdeleme çabası içinde olduğunuz için, anlamak istediğiniz taraftan bakmaya gayret gösteriyorsunuz. Biz aynı programda (6 Şubat'ta) 53 bin canımızı, toplamda 130 bin canımızı yitirdiğimizi ifade etmemize rağmen siz konuyu çarptırmak adına, konuyu farklı gündemlere taşımak adına maalesef pişirip pişirip böyle önümüze koymaya çalışıyorsunuz."

''DAHA FAZLA KİŞİ ÖLÜNCE MUTLU MU OLACAKSIN''

"Depremde 53 bin kişi vefat etti" demelerine rağmen hayatını kaybeden canların üzerinden siyaset yapılmaya devam edildiğini belirten Murat Kurum, "Daha fazla vefat edilmesi sizi mutlu mu ediyor?" diye sordu.

DEM PARTİ İDDİASI

İstanbul'da DEM Parti ile CHP arasında gizli ittifak iddiasına ilişkin de konuşan Murat Kurum, “Kent uzlaşısı' adı altında maalesef yapmış oldukları ittifakları gizlemek için kılıf bulmaya çalışıyorlar. Yapılan bu ittifak, açık ve net söylüyorum, Kandil ittifakıdır” dedi.

BİLBOARDLARIN SÖKÜLDÜĞÜ İDDİASI

İBB'nin billboardlarını söktüğü iddiası hakkında da konuşan Murat Kurum, “Her ortamda demokrasiden bahsediyorlar, sevgi işaretleri yapıyorlar. Hak, adalet, hukuk, yürüyüşleri yapıyorlar. Bizim parasını verdiğimiz, bedelini ödediğimiz billboardlarımızı siz hangi adalete, hangi hukuka göre söküyorsunuz?” ifadelerini kullandı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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